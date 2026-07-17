Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze “Lamborghini” heeft een W16-motor van Bugatti en was 25 jaar een groot geheim | Sjoerds Weetjes 513

Dat dit geen standaard Lamborghini Diablo is, valt direct op aan de neus en SV-wielen. In deze configuratie stond hij ook nooit op de prijslijst of in de folder. Sterker nog, Lamborghini bouwde hem niet. Het is een experimenteel model… van Bugatti.

Autovisie altijd in beeld? Maak ons je Google-favoriet en vind onze tests, primeurs en autonieuws sneller terug. Instellen →

Bij het zien van dit exemplaar zou je nog aan Liberty Walk, Mansory of Novitec kunnen denken. Het zijn van die bedrijven die een ontwerp van een fabrikant door de mangel halen en een extreme smaak geven.

De Lamborghini Diablo van Bugatti

Bij de Lamborghini Diablo zoals hier getoond, is dat het geval. Let op de brede neus en extra dik aangezette voorklep met luchtopening. De wielen ogen klein in vergelijking met de complete neus, ondanks dat het de schoenen van een Diablo SV zijn.

Aan de achterzijde springt de speciale Diablo er niet echt uit, al ziet de Lamborghini-freak met timmermansoog dat de kont hoger is opgetrokken. De spoiler is fabrieksorigineel. O ja, de gebruikelijke openingen in de flanken zijn afgesloten met geschroefde panelen. Maar wat wilde Bugatti nu met deze auto? Is het een stukje badge-engineering? Was dit het model dat Bugatti naast de Veyron wilde brengen? Of was dit de voorloper van de Bugatti Veyron? Of was dit een alternatief voor de Veyron?

Dit is het testexemplaar voor de Veyron 16.4, zoals die in 2005 op de markt kwam. De Diablo werd door de technici achter de Veyron omgebouwd. Vijf jaar voor de lancering van de productieversie Veyron legden de ontwikkelingmensen van Bugatti de testkilometers in een aangepaste Diablo af. Wat dit exemplaar unieke maakt, waarvoor deze auto werd gebruikt, hoeveel er van bestaan en nog over zijn, vertelt Sjoerd je in Sjoerds Weetjes 513.