Deze F1-coureur rijdt voortaan in wanstaltige Mansory-Lamborghini

Over smaak valt niet te twisten. Daar zijn ook wij het mee eens, maar Mansory maakt het keer op keer zo bont, dat we voor de Duitse tuner graag een uitzondering maken. Wie vindt patserbakken zoals deze gepimpte Lamborghini Revuelto in vredesnaam mooi? Nou, F1-coureur Esteban Ocon.

De Haas-coureur liet namelijk een Lamborghini Revuelto v̶e̶r̶p̶e̶s̶t̶e̶n̶… opleuken door Mansory. Het zal menig F1-fan doen fronsen, want Ocon staat te boek als een vrij ingetogen en bescheiden man. Niet iemand die doorgaans met overdadige opsmuk de aandacht trekt.

Lamborghini Revuelto van F1-coureur Esteban Ocon

Toch behoort de nieuwste creatie van Mansory de Franse Formule 1-ster toe. De Revuelto is speciaal voor hem gepimpt, zo is te zien aan het nummer 31 op de zijkant (het racenummer van Esteban Ocon). Binnenin is ‘EO31’ af te lezen op het deurpaneel.

Verder heeft de Lamborghini Revuelto het gebruikelijke Mansory-sausje gekregen. Dat betekent nóg agressiever bumperwerk, extremere wielen en heel veel onderdelen van koolstofvezel. Ook is de supercar van F1-coureur Esteban Ocon in een bijzondere kleurstelling gespoten.

We moeten overigens toegeven dat deze Lamborghini Revuelto voor Mansory-begrippen nog vrij subtiel is aangepakt. Kijk eens naar deze afzichtelijke Ferrari Purosangue, deze totaal verprutste BMW M5 of deze extreem foute Rolls-Royce en je zult ons statement uit de intro van dit artikel beter begrijpen.

Deal met Mansory

Desalniettemin is dit niet een auto die je bij een type als Esteban Ocon zou verwachten. Wat blijkt? De F1-coureur koos niet voor deze flink gemodificeerde Lamborghini Revuelto omdat hij er zelf zo graag een wilde hebben, maar het maakt deel uit van een nieuwe samenwerking met Mansory. De naam van het Duitse tuningmerk zal voortaan zelfs op de helm van Ocon te zien zijn. Een zakendeal dus, dat verklaart een hoop.

Rijtest met de supercar

Je kunt je afvragen of een Lamborghini Revuelto deze Mansory-kuur wel nodig heeft. Van zichzelf is de Italiaanse supercar namelijk indrukwekkend genoeg. Dat bleek toen Autovisie-redacteur Dries van den Elzen het meer dan 1.000 pk sterke monster aan de tand voelde.