Aankoopadvies Tesla Model X: nu best betaalbaar, maar ook betrouwbaar?

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De Tesla Model X is een spraakmakende, maar ook erg grote elektrische SUV. Autovisie duikt in de prijzen, problemen en uitvoeringen van deze bijzondere EV-occasion.

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