Autovisie
Autovisie Aankoopadvies vandaag
Leestijd: 6 minuten
PREMIUM | Het beste van Autovisie voor jou

Aankoopadvies Tesla Model X: nu best betaalbaar, maar ook betrouwbaar?

Tesla Model X met geopende Falcon Wing Doors
(Afbeelding: Tesla)

De Tesla Model X is een spraakmakende, maar ook erg grote elektrische SUV. Autovisie duikt in de prijzen, problemen en uitvoeringen van deze bijzondere EV-occasion.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.