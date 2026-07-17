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Aankoopadvies Tesla Model X: nu best betaalbaar, maar ook betrouwbaar?
De Tesla Model X is een spraakmakende, maar ook erg grote elektrische SUV. Autovisie duikt in de prijzen, problemen en uitvoeringen van deze bijzondere EV-occasion.
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