Deel dit: Share App Mail Tweet

Snik! Liberty Walk heeft een echte Lamborghini Miura opgeofferd

Liberty Walk trapt graag heilige huisjes om, maar nu is de Japanse tuner wel érg ver gegaan. Deze opmerkelijke creatie is in de basis namelijk een echte Lamborghini Miura.

De productiecijfers van oudere auto’s zijn niet altijd accuraat, maar over het algemeen wordt aangenomen dat Lamborghini iets meer dan 760 Miura’s heeft gebouwd. Ten minste één daarvan is nu geslachtofferd aan Liberty Walk, dat er een soort racewagen van heeft gemaakt.

Originele Lamborghini Miura

De Japanse tuningfirma liet eerder een Miura-achtige creatie zien, maar dat was een kit car. Deze zwart met witte is echt. In november vorig jaar verschenen de eerste posts over het project op Instagram, met daarin foto’s van een originele Miura met 42.580 kilometer op de teller en een slecht gelaste carrosserie.

Wat Liberty Walk allemaal aan de Miura heeft gedaan, blijft onduidelijk, maar dat hij een stuk lager ligt dan het origineel, nu op slicks staat en een extreem aeropakket aangemeten heeft gekregen, is niet te missen. Dwars achterin ligt nog steeds de bekende 3,9-liter V12 van Lamborghini, die in de eerste Miura, de P400, een vermogen van 350 pk levert.

Eerder al Ferrari F40 getuned

Bij Liberty Walk hebben ze een uitstekende neus voor publiciteit, want de LB-Silhouette Works GT Lamborghini Miura, zoals de auto officieel heet, maakte online meteen de tongen los. Is dit heiligschennis? De tuner heeft aan het antwoord op die vraag geen boodschap. Eerder pakte het bedrijf ook al op een controversiële manier een Ferrari F40 en Nissan Skyline GT-R R32 aan.

(Afbeelding: Liberty Walk) (Afbeelding: Liberty Walk)

(Afbeelding: Liberty Walk) (Afbeelding: Liberty Walk)

Wat zou de waarde nog zijn?

We zijn overigens benieuwd naar de waarde van de Liberty Walk-Lamborghini, want voor Miura’s in een originele staat, betalen verzamelaars de hoofdprijs. Zo werd recent een P400 S uit 1970 afgehamerd op 1,94 miljoen euro en betaalde iemand voor een SV uit 1972 ruim 2,3 miljoen euro. Bij RM Sotheby’s telde iemand zelfs 1,26 miljoen euro neer voor een niet-rijdende wrak.

(Afbeelding: Liberty Walk) (Afbeelding: Liberty Walk)