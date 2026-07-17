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Eerste AI-auto van Xpeng heeft Nederlands prijskaartje en tot 520 kilometer actieradius

Xpeng heeft de Nederlandse prijzen bekendgemaakt van de L03, de elektrische SUV-coupé die het merk zelf nadrukkelijk als AI-auto neerzet. De vanafprijs bedraagt 36.990 euro. Daarvoor krijg je de RWD Standard Range, met 245 pk en een WLTP-actieradius van 445 kilometer.

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Wat je in de praktijk aan de nieuwe AI-techniek hebt, moet nog blijken. Xpeng belooft dat de L03 slimmer met rijassistentie omgaat dan auto’s met traditioneel regelgestuurde systemen. Ook Xpeng-topman Brian Gu heeft hoge verwachtingen van AI in de auto.

Dit kost de Xpeng L03 in Nederland

Toch blijft het voorlopig een gevalletje: eerst zien, dan geloven. Automerken doen wel vaker grote beloften over nieuwe techniek. Volgens Xpeng moet de AI-aanpak vooral invloed hebben op de rijassistentie, die steeds zelfstandiger wordt. Hoe dat in de praktijk werkt, zie je later in een test van Autovisie.

De prijzen zijn in elk geval bekend. De instapversie heeft een elektromotor op de achteras, goed voor 245 pk. De accu is volgens Xpeng 58,3 kWh groot en de actieradius bedraagt 445 kilometer volgens de WLTP-meetmethode.

Voor 39.990 euro is er de RWD Long Range. Die heeft eveneens achterwielaandrijving en 245 pk, maar krijgt een groter accupakket van 71,2 kWh. Daarmee komt de L03 volgens de WLTP-meting 520 kilometer ver.

De AWD Performance kost 42.990 euro. Die uitvoering heeft een elektromotor op de voor- en achteras, samen goed voor 388 pk. De accu is ook hier 71,2 kWh groot. De actieradius komt uit op 440 kilometer.

Uitvoering Prijs Aandrijving Vermogen Accu WLTP-actieradius Trekgewicht Xpeng L03 RWD Standard Range € 36.990 Achterwielaandrijving 245 pk 58,3 kWh 445 km 1.500 kg Xpeng L03 RWD Long Range € 39.990 Achterwielaandrijving 245 pk 71,2 kWh 520 km 1.500 kg Xpeng L03 AWD Performance € 42.990 Vierwielaandrijving 388 pk 71,2 kWh 440 km 1.500 kg

De Xpeng L03 mag maximaal 1.500 kilogram trekken en wordt daarmee een interessante concurrent voor de Tesla Model Y. Wil je op de hoogte blijven van een rijtest met de nieuwe Xpeng? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.