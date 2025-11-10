Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze goedkope aanstaande klassiekers zijn een goede investering

Autorijden is duur, maar als je handig bent, kun je er geld mee verdienen. Er zijn namelijk aanstaande klassiekers die nu nog erg goedkoop zijn, maar in de toekomst flink meer waard kunnen worden.

Zoals bij iedere investering is het kopen van een auto niet zonder financieel risico. Daarbij is het niet zeker dat ieder genoemd model ook echt in waarde stijgt. In dit artikel kijken we naar auto’s die merkbaar schaarser worden, aan populariteit winnen en nog steeds erg betaalbaar zijn.

1. Renault Twingo

Social media wordt steeds vaker overspoeld met nostalgische beelden van de eerste generatie Renault Twingo. Ongetwijfeld draagt ook het retrodesign van de nieuwe EV hieraan bij.

Het aanbod is nu nog ruim, en daarom zijn de prijzen laag. Maar een mooi exemplaar vinden wordt wel steeds lastiger. In verschillende analyses – bijvoorbeeld die van Classic Analytics – duikt de Renault Twingo al op als waardestijger.

Een mooi exemplaar van de aanstaande klassieker vind je in Nederland vanaf zo’n 1.300 euro. Logischerwijs worden de chiquere uitvoeringen meer waard, zoals de Initiale.

2. Peugeot 309 GTI

De Peugeot 205 GTI heeft bewezen dat kleine hot hatches flink in prijs kunnen stijgen, met name door hun geweldige rijeigenschappen. Ook de Peugeot 309 GTI heeft datzelfde hete DNA, maar wordt nog altijd minder gewaardeerd.

De prijzen beginnen inmiddels te stijgen, maar met vanafprijzen rond de 10.000 euro kun je voor relatief weinig geld een bijzondere toekomstige klassieker kopen. Volgens meerdere analyses is er een goede kans dat hij in waarde stijgt, al zal hij nooit zo prijzig worden als de 205.

3. Mini Cooper S

De Mini Cooper S van de eerste generatie is eveneens een toekomstige klassieker die nu nog erg betaalbaar is. Uit eerder onderzoek van Hagerty blijkt dat de kans groot is dat dit model in waarde gaat stijgen. Voor 5.000 euro kun je al nette exemplaren vinden, maar controleer wel de technische staat goed. Deze Mini’s staan niet bepaald bekend om hun betrouwbaarheid en onderhoud kan nogal prijzig zijn. Daar gaat je rendement!

Sowieso moet het hoofddoel bij dit soort auto’s niet rendement zijn, maar plezier. De kans dat je meer verdient dan de auto aan wegenbelasting, verzekering en stalling kost, is klein. En de aanstaande klassieker wegzetten in een schuur is ook weer zo saai!