Goedkope Renault Twingo blijkt stiekem half Chinees

De afgelopen jaren kon je geen persinformatie van Renault openen zonder een stuk tekst waarin stond hoe trots ze zijn op hun elektrische auto’s met zelfgebouwde accu’s. Maar als je écht goedkoop een elektrische auto wilt bouwen, dan lukt dat niet zonder hulp van de Chinezen. De goedkoopste Renault – de nieuwe Twingo – is namelijk niet volledig Europees.

Het designteam van Renault, onder leiding van Nederlander Laurens van den Acker, heeft de retro-koers goed onder de knie. Na de R4 en R5 wordt ook het kenmerkende design van de Twingo vertaald naar een moderne auto. En dat is behoorlijk goed gelukt. Hij is direct herkenbaar als Twingo, maar toch heel modern.

Nieuwe Renault Twingo is praktisch en compact

Wat aan de zijkant opvalt, is dat de nieuwe Twingo altijd een vierdeurs is. Dat maakt hem een stuk praktischer dan de aanstaande klassieker. Qua formaat kun je hem vergelijken met een Dacia Spring – kortom, een echte A-segmenter. Toch is de ruimte op de achterste twee zittingen opvallend goed door de verstelbaarheid van de zitrij.

Open je de kofferbak, dan heb je 360 liter bagageruimte met de stoelen in de voorste positie. Dat is keurig: een Volkswagen Polo biedt zelfs iets minder. Met de stoelen in de achterste positie heb je zo’n 100 liter aan bagageruimte minder.

De standaardwielen zijn 16 inch, maar optioneel kun je kiezen voor 18 inch lichtmetaal. Aan de achterkant valt de dikke omlijsting van de achterruit op – een knipoog naar de klassieker. Samen met de brede achterlichten en de robuuste koets maakt dat hem onmiskenbaar een Renault Twingo.

Voorin

Welke uitvoering je ook kiest, je krijgt altijd een 7-inch digitaal instrumentencluster en een 10-inch multimediascherm. Dat is echt netjes voor een compacte EV. Zelfs als er bespaard moet worden, voelt het interieur modern en compleet aan. Bovendien gebruikt Renault hier weer het Google-systeem, dat prettig in gebruik is, maar wel op een verouderde Android Auto 12 draait.

De Renault Twingo is voor een deel Chinees

Dan de techniek, want de Twingo is een vreemde eend in de bijt. Tot nu toe gebruikte Renault voor de Europese markt alleen NMC-accu’s in hun elektrische auto’s – zelfs in de kleine Mobilize Duo. De reden was simpel: Renault produceerde zelf geen andere accucellen.

Deze nieuwe Renault Twingo heeft echter een goedkopere LFP-accu, gebouwd door de Chinese gigant CATL. Niet alleen de accu komt uit het Verre Oosten, ook de aandrijflijn is afkomstig van een fabrikant uit China, Shanghai E-Drive. Daarbij vond een belangrijk deel van de ontwikkeling bij Renault China plaatst. Hoewel het merk niet in China actief is, heeft het er wel zo’n 150 werknemers.

Specificaties Renault Twingo

Wat betekent die Chinese techniek in praktijk? De Twingo is voorwielaangedreven en heeft een 82 pk sterke elektromotor met 175 Nm koppel. De 27,5 kWh-accu zorgt voor een WLTP-range van 263 kilometer. Dat is niet extreem veel, maar voor dit accupakket heel redelijk. Het lage gewicht van slechts 1.200 kilo helpt bij de efficiëntie.

In Nederland kan de Renault Twingo altijd snelladen met 50 kW, waarmee je de accu van 10 tot 80 procent vult in ongeveer 30 minuten. De topsnelheid is 130 km/h – dus gemaakt voor stads- en regiogebruik, niet voor de lange Autobahn-etappes.

Daarnaast is de Twingo voorbereid op vehicle-to-grid-technologie, zodat je de auto in de toekomst als thuisaccu kunt gebruiken. Erg handig bij een auto die veel thuis staat.

Prijs en productie

Renault wil met de Twingo vooral scoren op prijs. In Frankrijk start hij bij minder dan 20.000 euro. Omdat hij in Nederland standaard met snellaadfunctionaliteit wordt geleverd, wordt hij in ons land iets duurder.

Dat prijsvoordeel komt deels door de goedkopere Chinese onderdelen. Let wel: de productie vindt niet in China plaats, zoals bij de Dacia Spring, maar in Slovenië. De productie start in 2026.

Door deze nieuwe aandrijflijn is de Twingo E-Tech Electric een interessant model voor een uitgebreide rijtest.