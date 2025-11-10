Deel dit: Share App Mail Tweet

V12-supercar is lichter dan Mazda MX-5 en kan nu van jou zijn

Hoe lichter een auto is, hoe leuker hij wordt. Maar dikke, zware motoren kunnen juist ook op hun eigen manier zorgen voor vertier. Dat een imposante aandrijflijn niet ten koste hoeft te gaan van het ander, bewijst deze Gordon Murray Automotive S1 LM. Een supercar met V12 die 957 kg weegt en die je ook nog eens kunt kopen.

Legendarisch ontwerper Gordon Murray stal eerder tijdens Monterey Car Week de show met deze auto, die duidelijk gebaseerd is op de McLaren F1 GTR. Deze Le Mans-auto won drie decennia geleden de race en dus bouwde Murray deze ode aan de legende.

Gordon Murray Automotive S1 LM

Vier van de vijf exemplaren zijn inmiddels al verkocht, maar die laatste kan van jou zijn. Of eigenlijk de eerste, want chassisnummer 1 wordt geveild bij RM Sotheby’s in Las Vegas.

De carrosserie is volledig vervaardigd van koolstofvezel en voorzien van een opvallende achtervleugel. Net als in de Le Mans-auto zit de bestuurder in het midden. De afwerking is minder ruig en race-achtig dan bij de oer-circuitauto. Zo beschikt hij over mooi afgewerkte tellers en vind je beduidend minder losse knoppen.

V12

Voor de motor klopte Gordon Murray aan bij Cosworth, dat een 4,3-liter V12 bouwde die meer dan 700 pk levert. De koptelefoon in de auto zet je niet enkel op om te communiceren met het team in de pitstraat, maar ongetwijfeld ook voor het geluid. Na een rondje Nordschleife ben je ongetwijfeld een paar hertz van je gehoor kwijt.

De twaalfcilinder heeft namelijk een toerenbegrenzer die pas bij 12.100 tpm ingrijpt. De krachtbron is gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak waarmee je razendsnel door de zes verzetten kunt rammen.

Lichter dan Mazda MX-5

Goede specificaties, maar in een tijd met 3.000 pk-hypercars zijn de cijfers geen wereldnieuws. Waar de auto zich mee onderscheidt, is zijn gewicht. Ondanks de V12 weegt de Gordon Murray S1 LM slechts 957 kg. Dat is lichter dan een eerste generatie Mazda MX-5.

Een echt liefhebbersproduct dus, en daarom is de prijs ook gigantisch. Het veilinghuis verwacht dat de auto zo’n 20 miljoen dollar op gaat brengen. De veiling vindt plaats tijdens de GP van Las Vegas op 21 november.