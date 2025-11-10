PREMIUM | Het beste van Autovisie voor jou
Aankoopadvies Toyota RAV4: deze uitvoeringen moet je hebben
De Toyota RAV4 maakt andere cross-overs bijna overbodig. In dit aankoopadvies duiken we in de prijzen, uitvoeringen en aandachtspunten.
Je hebt een abonnement nodig om dit artikel te lezen. Al abonnee? Log in.
Vanaf € 7,92 € 4,99/maandAbonneer nuBetaal eenvoudig via
Lees ook:
Ook interessant
-
‘Verschrompelde Chinese auto laat zien waarom strenge crashtests cruciaal zijn’
-
Waarom de Citroën C5 Aircross het wint van zijn concerngenoten
-
‘Het stormt in de auto-industrie, maar er is een lichtpuntje’
-
Duurtest Kia EV3: we storen ons mateloos aan deze eigenschap
-
Duurtest Alpine A290: deze eigenaardigheden vallen ons op
-
Aankoopadvies Volkswagen T6 California: let hier op bij occasions
-
DS 8 vs Mercedes-Benz CLA: wat is de beste premium?
-
‘DS is tenminste anders dan andere merken’
-
Aankoopadvies Kia Ceed: de aandachtspunten van deze occasion
-
‘Wanneer beseffen we weer dat de MPV praktischer is dan de SUV’
-
Mercedes-AMG GT 63 vs. Porsche 911 GT3: de beste sportcoupé
-
Duurtest Fiat 600 Hybrid: conclusies na een half jaar