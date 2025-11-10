Autovisie
Ferrari-baas wil dat F1-coureurs Ferrari racen en minder praten

Ferrari-topman John Elkann heeft tegen F1-coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton gezegd dat ze minder moeten praten en zich moeten concentreren op het racen. Leclerc en Hamilton kenden een teleurstellend raceweekend in Brazilië, waar zij beiden uitvielen in de Grote Prijs van São Paulo.

Elkann vergeleek de F1-coureurs met de rijders van het langeafstandsteam van Ferrari die hetzelfde weekend in Bahrein het WK voor teams wonnen. Hij uitte daarbij zijn twijfels over de eenheid binnen het F1-team, waar de monteurs en engineers goed werk verrichten, maar “als je naar de rest kijkt, dan zit het niet goed”.

“En we hebben in ieder geval coureurs die zich op het racen moeten focussen en minder moeten praten, want we hebben nog belangrijke races voor de boeg en de tweede plaats in het kampioenschap voor teams pakken is niet onmogelijk.”

