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‘Chinese merken zijn wanbetalers’, klagen Duitse BYD- en Xpeng-dealers

Chinese merken zijn bezig aan een gestage opmars in Europa, dus is het logisch dat je daar als dealer een graantje van mee probeert te pikken. In Duitsland zijn verkopers van met name BYD en Xpeng echter niet blij met de samenwerking. Ze moeten maandenlang op hun geld wachten.

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We horen het in de autowereld regelmatig: de Chinese manier van werken verschilt nogal van wat wij in Europa gewend zijn. Zo weten we van insiders dat Chinezen er enorm aan moeten wennen dat wij in het weekend en ’s avonds gewoon vrij zijn, terwijl zij verwachten dat we ook dan zo snel mogelijk op mailtjes reageren.

‘Wachten soms halfjaar op geld’

Daarbij is het in Europa redelijk normaal om een factuur op tijd te betalen (uitzonderingen daargelaten), maar doen Chinese automerken er gerust maanden over. En dat brengt Duitse dealers in de problemen, zeggen ze tegen Automobilwoche.

“We wachten soms meer dan een halfjaar op betalingen”, vertelt een van de retailers, die uitlegt dat het bedrijf daardoor zelf in de problemen komt, omdat het rekeningen niet kan betalen. Een andere dealer zegt helemaal klaar te zijn met Xpeng en op zoek te zijn naar een andere partner.

Opzettelijke strategie van BYD?

BYD en Xpeng zeggen dat er problemen zijn met de administratie en dat dat door de snelle groei van beide merken komt. Of dat echt waar is, blijft de vraag, want in China zijn de bedrijven zelfs al op de vingers getikt door de overheid. BYD zou met opzet extra lange betalingstermijnen hanteren, soms wel tot 275 dagen, zodat betalingen eigenlijk verkapte leningen zijn.

Wat daar het voordeel van is? Inkoopfacturen met zo’n bijzonder lange betalingstermijn komen niet als leningen op de balans te staan, waardoor BYD op papier financieel gezonder lijkt dan dat het bedrijf in werkelijkheid is.

Bovendien speelt ongetwijfeld mee dat bij Chinese bedrijven zelfs de kleinste beslissingen langs talloze managementlagen moeten, waardoor betalingen soms blijven liggen. En dan gaat het ook niet om kleine bedragen. Volgens de Duitse dealers zitten ze soms maandenlang te wachten op vele tonnen.

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