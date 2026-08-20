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Deze occasion wil je: volledige luxe, een open dak en bijna 500 pk

Wil je een luxe Mercedes rijden, maar vind je een S-Klasse Cabriolet te voor de hand liggend? Dan is de zesde generatie Mercedes-Benz SL als occasion een opvallend alternatief.

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De R231-generatie verscheen in 2012 en werd de eerste SL met een volledig aluminium carrosserie. Daarmee werd de auto lichter en stijver dan zijn voorganger. Tegelijk behield de Mercedes zijn metalen klapdak. Daarmee is de occasion zowel gesloten als open te rijden.

Mercedes-Benz SL: snel en chique

Een Mercedes-Benz SL 350 heeft een atmosferische 3,5-liter V6 met 306 pk en sprint in 5,9 seconden van 0 naar 100 km/h. Liever meer vermogen? De SL 500 heeft een 4,7-liter biturbo V8, die afhankelijk van de uitvoering 435 tot 455 pk levert. Bovenaan het gamma staan de AMG-versies, met maximaal 630 pk voor de SL 65 AMG. Achterwielaandrijving en een automatische transmissie zijn kenmerkend voor deze occasions.

Het metalen klapdak is een van de opvallendste eigenschappen van de occasion. Met een druk op de knop verandert de Mercedes-Benz SL van een gesloten GT in een cabriolet. Ook het interieur is gericht op comfort, met onder meer verwarmbare en geventileerde stoelen en uitgebreide elektrische verstelmogelijkheden.

De complexe techniek van de occasion kan bij problemen flink kosten opjagen. Controleer tijdens de proefrit of alle aanwezige elektrische functies goed werken. Een Mercedes-Benz SL zit vol luxe en elektronica, waardoor een storing snel duur kan worden. Check daarnaast de onderhoudshistorie en laat de auto vóór aankoop technisch inspecteren. Meer aandachtspunten kun je in de koopwijzer vinden.

Dit betaal je voor deze luxe occasion

Er staan momenteel 46 occasions te koop, met prijzen van 16.500 tot 134.900 euro. Wij kozen de enige Mercedes-Benz SL 500 die minder dan 50.000 euro kost. Deze zwarte auto uit 2013 staat voor 44.950 euro te koop in het Zuid-Hollandse Haastrecht. Hij heeft 64.064 kilometer op de teller en krijgt een nieuwe APK bij aflevering.