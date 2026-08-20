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Verstappen rijdt komende vier jaar bij Red Bull in Formule 1

Max Verstappen heeft zijn contract bij de Formule 1-renstal van Red Bull met twee jaar verlengd tot en met 2030. Dat meldde de renstal in een persbericht, vrijgegeven op de mediadag van de Formule 1 bij de voorlopig laatste Dutch Grand Prix op Zandvoort.

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Verstappen staat al sinds 2014 onder contract bij Red Bull. Hij won op 18-jarige leeftijd in 2016 als jongste coureur ooit een grand prix en is inmiddels viervoudig wereldkampioen. Met 71 grandprixzeges heeft hij in het eeuwige klassement alleen nog Lewis Hamilton (106) en Michael Schumacher (91) boven zich staan.

De 28-jarige Verstappen ging de afgelopen maanden nooit in op geruchten over een mogelijke overstap naar een ander team. Er waren volop speculaties over een vertrek bij Red Bull, omdat de auto dit jaar veel minder goed presteert dan voorgaande jaren. Mercedes en McLaren zouden de Limburger graag hebben ingelijfd, zo luidden de verhalen.

‘Tweede familie’

Verstappen maakt nu een einde aan alle onzekerheid. “Ik ben ontzettend blij met de contractverlenging. We hebben de beste mensen en ik kijk ernaar uit om samen met iedereen te blijven werken om weer aan de top te komen. Dit blijft het ultieme doel waar we allemaal naartoe hebben gewerkt en dat we zullen blijven nastreven”, zegt Verstappen.

“Ik heb het altijd gezegd: het team is als een tweede familie voor me en ik voel me er helemaal thuis”, benadrukt de Nederlander. “Ik kwam bij het team in de hoop races te winnen. Wat we samen hebben bereikt, is gewoonweg fantastisch. We hebben veel ongelooflijke momenten gedeeld en vier wereldtitels gewonnen. Om deze reis voort te zetten met hetzelfde team waar ik mijn hele carrière bij heb gereden, is echt bijzonder en iets wat ik altijd al heb gewild. Het is ook voor mij een geweldig moment om deze aankondiging te doen tijdens de laatste Grand Prix op Zandvoort. Hopelijk kan ik de fans een speciaal afscheid geven.”

Teambaas Laurent Mekies noemt de contractverlenging ‘een krachtig statement van wederzijds vertrouwen en ambitie’. “Dat Max bij ons blijft en dat we de beste coureur op de grid behouden, is fantastisch nieuws voor iedereen bij Red Bull en ook voor de Formule 1 en de autosport in het algemeen”, meldt de Fransman. “De beslissing om onze reis samen voort te zetten is gebaseerd op het vertrouwen dat Max en het team in de loop der jaren hebben opgebouwd, evenals Max’ vertrouwen in onze mensen, onze cultuur en onze visie voor de toekomst.”

ANP