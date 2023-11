Deel dit: Share App Mail Tweet

Camper-eigenaren opgelet! Duizenden Nederlanders recht op schadevergoeding

Dieselgate ken je van Volkswagen, maar ook andere fabrikanten hebben gesjoemeld met uitstoot. Duizenden Nederlandse eigenaren van campers hebben daarom recht op een schadevergoeding. Tenminste, volgens het Duitse gerechtshof.

Het gaat om de Fiat Ducato, die de basis vormt voor ongeveer tweederde van de campers. De Euro 5- en 6-modellen van tussen 2014 en 2020 zijn volgens verschillende emissietests milieubelastender dan ze op papier zijn. Vergelijkbaar dus aan het Volkswagen-schandaal.

Gesjoemel met Fiat Ducato-camper

Het is niet zo dat iedere Nederlander met een Euro 6 Fiat Ducato-camper direct een schadevergoeding aan kan aanvragen. Met de uitspraak in Duitsland kunnen alleen mensen die een kampeerwagen geïmporteerd hebben bij onze oosterburen een schadevergoeding afdwingen.

Marco Ghiglioni, hoofd van juridische dienstverlener Goldenstein Legal, laat weten dat in Duitsland nu, in tegenstelling tot Nederland, een grote mate van rechtszekerheid heerst. Deze rechtszekerheid is te danken aan een langlopende procedure tegen Fiat, onderdeel van het grote Stellantis-concern.

Bedrijven die campers maakten op de basis van de Fiat Ducato wisten naar verluidt niets van de uitstootmanipulaties. Campermerken als Hymer, Carthago of Dethleffs worden dan ook niet aansprakelijk gesteld.

Als Nederlander kan je dus een schadeclaim afdwingen, met name als je zelf direct in Duitsland gekocht hebt. “Heb je een geïmporteerde Fiat Ducato bij een dealer of handelaar gekocht, dan wordt het lastiger.”, zegt Ghiglioni. “Dit zou wel kunnen in het geval dat de motorfabrikant ook Duits is (dus bijvoorbeeld Volkswagen of Mercedes), maar eigenlijk niet in het geval van Fiat.”

Percentage schadevergoeding

“Er zijn inmiddels twee rechtszaken met een Fiat Ducato geweest die het zover geschopt hebben. (…) Meestal gaat het om een schadevergoeding van 10 procent van het aankoopbedrag. Soms zien we ook 15 procent”, laat Ghiglioni aan Autovisie weten. Zelfs als je de camper al hebt doorverkocht, kan je nog recht hebben op een schadevergoeding.

In 2020 heeft het Openbaar Ministerie in Frankfurt een persbericht over de sjoemel-campers de deur uit gestuurd, bijna drie jaar geleden. Dit betekent dat de zaak op 31 december 2023 verjaard is. “Dat gaat in Nederland minder op, want in Nederland is er immers minder bekendheid gegeven aan de zaak. Dus is het wel aan te raden om voor die tijd stappen te ondernemen”, legt Ghiglioni uit.