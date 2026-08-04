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BMW heeft de wind tegen: schrapt 8.000 banen en zet mogelijk mes in modellengamma

BMW is de volgende grote Duitse autoproducent die een reorganisatie aankondigt. Bij het bedrijf gaan de komende tijd 8.000 banen verloren (zo’n 5 procent van het totaal) en wordt mogelijk de mes in het aantal modellen gezet.

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De Duitse auto-industrie heeft het moeilijk. Bij Volkswagen komen naar verluidt zo’n 100.000 mensen op straat te staan en bij Porsche verdwijnen 5.000 banen. BMW maakte in het tweede kwartaal weliswaar 1,2 miljard euro winst, maar dat is 35 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

BMW-verkopen in China dalen hard

Het merk heeft met name last van de Chinese markt, waarop de vraag hard terugloopt. Tussen 2021 en 2025 zijn de BMW-verkopen in China met meer dan 200.000 auto’s gedaald. Dit jaar wordt nog slechter, want de registraties zaten in de eerste zes maanden al 20 procent in de min.

BMW heeft overvol modellengamma

Daarom gaat de nieuwe topman, Milan Nedeljković, ook het leveringsprogramma tegen het licht houden. Met andere woorden: mogelijk wordt er gekeken naar het schrappen van modellen. Want BMW heeft er nogal wat.

Op de website van BMW Nederland vinden we de 1-serie, 2-serie Active Tourer, 2-serie Gran Coupé, 2-serie Coupé, 3-serie, 3-serie Touring, 4-serie Gran Coupé, 4-serie Coupé, 4-serie Cabriolet, 5-serie, 5-serie Touring, 7-serie, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, XM, i3, iX3 en iX. En dan hebben we de M-modellen nog niet eens meegeteld.

“We zijn aan het heroverwegen welke technologieën, modelvarianten en aandrijflijnen we in de toekomst nodig hebben”, aldus Nedeljković. De 8-serie en de Z4 zijn uit productie en komen niet terug. Daarbij gaan er geruchten dat de 2-serie Active Tourer, de iX en de XM ook geen opvolger krijgen.

Ontwikkelingskosten omlaag brengen

BMW ontkent dat er binnenkort modellen zullen verdwijnen, maar hint er wel naar dat dat op individuele markten anders kan zijn. Ook zou er in het aantal aandrijflijnen worden gesneden, waarbij het logisch lijkt dat er diesels gaan verdwijnen.

BMW wil in ieder geval de ontwikkeling van nieuwe modellen versnellen en de ontwikkelingskosten omlaag brengen, onder meer door de onderhuidse techniek nog meer te standaardiseren dan nu al het geval is.

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