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3.000 euro goedkoper, 100 kilometer meer range: vernieuwde Hyundai Ioniq 6 stuk aantrekkelijker

De vernieuwde Hyundai Ioniq 6? Ja, ook wij moesten even in ons geheugen graven, want het model werd al in april 2025 onthuld en komt nú pas in Nederland op de markt.

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Over de uiterlijke wijzigingen kunnen we het kort houden: die zijn aan de voorkant meteen zichtbaar. De koplampunits zijn kleiner geworden en naar onderen verhuisd, waar ze wegvallen in het zwart op de neus. Alleen de geknepen dagrijverlichting valt op.

Standard Range met 100 kilometer meer

De Hyundai Ioniq 6 is er visueel behoorlijk op vooruit gegaan. En technisch is-ie dat ook. Het basismodel heeft niet langer een 53 kWh-batterij en 419 kilometer range, maar een 63 kWh-accu en een bereik van 521 kilometer. In de versie met de grootste batterij (was 77, is 84 kWh) kom je nu 644 kilometer ver.

Beide uitvoeringen hebben achterwielaandrijving. De Standard Range is 170 pk sterke, de Long Range heeft 229 pk. Met hun 800 volt-systeem kunnen ze indrukwekkend snel laden: van 10 naar 80 procent accuniveau duurt slechts 18 minuten.

Ioniq 6 niet zo succesvol als gehoopt

Toch is de Ioniq 6 niet zo succesvol als Hyundai had gehoopt. In Nederland zijn sinds 2023 iets meer dan 2.000 exemplaren geregistreerd. En dat is zeker in vergelijking met de concurrentie erg matig. Zeker als je bedenkt dat die concurrentie bestaat uit onder meer de Tesla Model 3 en BMW i4.

Prijzen vernieuwde Hyundai Ioniq 6

Vandaar dat Hyundai heeft besloten om de vanafprijs van de Ioniq 6 te verlagen. De Standard Range is er nu voor 42.995 euro en daarmee is-ie 2.900 euro minder duur geworden. Voor een Long Range betaal je meer dan voorheen (52.995 euro), maar dat komt omdat-ie er qua uitrustingsniveau op vooruit is gegaan

Ioniq 6 Standard Range RWD Pure Edition (170 pk, 521 km) – 42.995 euro

Ioniq 6 Long Range RWD N Line Business (229 pk, 585 km) – 52.995 euro

Ioniq 6 Long Range RWD Prime Business (229 pk, 624 km) – 55.995 euro

Dan is er ook nog de 650 pk sterke Hyundai Ioniq 6, die 73.995 euro kost en waarin Peter Hilhorst op het circuit zoveel plezier had, dat hij de vraag durfde te stellen: ‘Waarom zou je nog voor een M3 kiezen?’ Zijn video zie je boven dit artikel.

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