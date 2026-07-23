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Slagveld in Duitse auto-industrie! Porsche ontslaat 22 procent van zijn personeel

Bij Volkswagen sneuvelen 100.000 banen en bij Porsche komen bijna 9.000 mensen op straat te staan. Dat is meer dan 22 procent van het totale medewerkersbestand van 40.000.

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Het gaat niet lekker met Porsche. De sportwagenfabrikant uit Zuffenhausen verkocht in 2023 wereldwijd nog 320.221 auto’s, vorig jaar waren dat er nog slechts 279.449 en voor 2026 staat de prognose op maar 250.000.

Dalende verkopen in China

In de eerste helft van dit jaar wist Porsche niet meer dan 122.306 auto’s te verkopen, een daling van 16 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2025. Met name in China ging het niet best. Daar daalde de afzet met maar liefst 32 procent.

Winst van Porsche gekelderd

Daarbij heeft Porsche last van importheffingen en het feit dat het miljarden euro’s in elektrificatie heeft gestoken, terwijl de markt voor premium-EV’s achterblijft bij de verwachtingen. Porsche maakte in 2025 slechts 413 miljoen euro winst, wat bijna 93 procent(!) minder is dan in het jaar ervoor.

De nieuwe topman, Michael Leiters, wil verregaande bezuinigingen doorvoeren om een verdere daling van de verkopen voor te zijn. Hij denkt ervoor te kunnen zorgen dat Porsche aan 180.000 auto’s per jaar voldoende heeft om winst te kunnen maken.

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