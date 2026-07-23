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Tot 50 procent goedkoper leasen: Volkswagen komt met ‘fietsplan voor auto’s’

Nieuwe auto’s zijn om allerlei redenen duur, maar belastingregels hebben veel invloed op wat je uiteindelijk betaalt. In Duitsland is er nu een constructie waarmee werknemers volgens de aanbieder tot 50 procent kunnen besparen ten opzichte van een traditioneel private leasecontract.

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Door de hoge prijzen is een nieuwe auto voor veel mensen moeilijk bereikbaar. Ondertussen wordt het Europese wagenpark gemiddeld steeds ouder. Een lagere leaseprijs kan de verkoop van nieuwe auto’s dus zeker een duwtje geven.

Alleen voor modellen van Volkswagen Groep

Het programma heet e.loop en is opgezet door VGRD Fleet, onderdeel van Volkswagen Group Retail Deutschland. Het is geen subsidieregeling van de Duitse overheid. De Duitse belastingregels maken de constructie wel financieel aantrekkelijk.

Het systeem erachter is het best te vergelijken met wat we in Nederland kennen als het fietsplan. De werkgever sluit eerst een overeenkomst met VGRD Fleet. Daarna kiest en configureert de werknemer via een app een elektrische of hybride auto. De maandelijkse leasekosten worden ingehouden op het brutoloon en privégebruik is toegestaan.

Het grote voordeel is dat de leasekosten via het brutoloon worden betaald. Daardoor kan de werknemer besparen op belastingen en premies. Helemaal belastingvrij is het niet: het privégebruik van de auto geldt in Duitsland nog steeds als een belastbaar voordeel.

Tot 50 procent korting

Volgens de aanbieder kan de besparing oplopen tot 50 procent vergeleken met private leasecontract. Let wel: het gaat om maximaal 50 procent. Hoeveel iemand werkelijk bespaart, hangt onder meer af van het salaris, de gekozen auto en de woon-werkafstand. In de praktijk zal het voordeel dus vaak lager liggen.

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In Nederland kennen we al het fietsplan en de gewone auto van de zaak. Een breder ‘fietsplan voor auto’s’ zou ook hier de verkoop kunnen stimuleren, het wagenpark kunnen verjongen en de elektrificatie kunnen versnellen.