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AI-bot Grok nu ook beschikbaar in Nederlandse Tesla’s: zo zet je hem aan

Kijk er niet raar van op als jouw Tesla ineens in Pizzagate gelooft of je oneerbare voorstellen doet. Want Tesla heeft zijn kunstmatige intelligentie Grok in Nederland uitgerold. Zo zet je hem aan in je auto.

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Grok is een taalmodel van xAI, het bedrijf van Elon Musk. Je kunt het vergelijken met ChatGPT. Met de introductie ervan in zijn modellen is Tesla een beetje laat. Veel nieuwe auto’s in Europa hebben al een spraakassistent met kunstmatige intelligentie erachter.

Grok kan kinderverhalen vertellen

Door Grok opdrachten te geven, kun je autofuncties aansturen, zoals de airco en de navigatie, maar de AI is ook bedoeld voor het beantwoorden van vragen. Daarbij kan Grok ook kinderverhalen vertellen en een triviaspelletje met de kleintjes spelen.

Met bizarre ‘samenzweringsmodus’

In de intro van dit verhaal hadden we het over samenzweringen en oneerbare voorstellen. Want vreemd genoeg heeft Grok een 18+-modus, waarbij hij of zij ‘losgeslagen, sexy en romantisch’ reageert. Dat zijn de woorden van Tesla, niet van ons.

Ook kan Grok de rol van een wappie aannemen. Dat noemt xAI de ‘samenzweringsmodus’. Waarom je zoiets in een kunstmatige intelligentie zou inbouwen, snappen we niet, want wat heb je aan een bot die doelbewust desinformatie spuit.

Iets wat Grok ook met enige regelmaat lijkt te doen. Gebruikers hebben melding gemaakt van allerhande rare uitspraken. Zo zou Grok de Holocaust hebben ontkend, hebben gesproken over een niet-bestaande ‘genocide’ van blanken in Zuid-Afrika en hebben geweigerd om Donald Trump te noemen als verspreider van desinformatie.

Op welke Tesla’s is Grok beschikbaar?

Afijn, daar zal je als gebruiker van Grok in de auto waarschijnlijk niet snel tegenaan lopen als je vraagt: ‘Wat is het beste kiprestaurant op mijn route?’ Grok kan antwoorden als man of vrouw, opgewekt of rustgevend.

Grok is beschikbaar op de Tesla Model 3, Model Y, Model S en Model X, maar niet op alle uitvoeringen. Zo moet de auto voorzien zijn van een AMD-processor (dat kun je in het infotainmentscherm opzoeken) en de 2025.26-boordsoftware of nieuwer geïnstalleerd hebben.

Daarbij is een stabiele wifiverbinding een vereiste en moet de gebruiker een Premium Connectivity-abonnement hebben. Grok activeren doe je heel simpel in de ‘app launcher’, door op ‘Grok’ te klikken, of je houd het microfoonknopje op het stuur ingedrukt.

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