Porsche voert abrupte koerswijzigingen door: deze auto’s komen toch wel met benzinemotor

De brandstofmotor sterft een langzame dood, zo langzaam zelfs dat autofabrikanten ineens weer benzine-aandrijflijnen in auto’s gaan leggen die eigenlijk elektrisch waren. Zo ook Porsche, dat volgens het Britse AutoCar de 718 Boxster en toch gewoon met brandstofmotor gaat leveren.

Eerder werd bekend dat de nieuwe kleinste sportwagen van de Stuttgartse fabrikant enkel met een elektrische aandrijflijn komt. Maar aan de vooravond van het vervallen van de 2035-regeling lijken brandstofmotoren belangrijker te blijven dan voorheen werd gedacht.

Porsche 718 en Cayman toch een benzinemotor

En dus moeten automerken vlot hun elektroplannen aanpassen. Porsche gaat daarom de volgende generatie 718 Boxster en Cayman ook met benzinemotoren leveren. Dit betekent dat het nieuwe PPE Sport-platform, dat enkel voor EV’s is gebouwd, ook geschikt moet worden gemaakt voor een brandstofmotor. Volgens hoge functionarissen binnen het bedrijf gaat het om twee benzinemotoren.

Logischerwijs worden dit zescilinders, omdat de viercilinder boxermotor niet aan de nieuwste emissienorm voldoet. Dit wordt nog niet bevestigt.

Overigens wordt niet alleen de sportauto voorzien van een brandstofmotor. Ook zal de Macan, die tevens op het PPE-platform staat, een benzinemotor krijgen.