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Nondeju! Bijna 40 procent van de Porsche-medewerkers verdient meer dan 100.000 euro

Het gaat niet zo lekker met Porsche. De winstmarges zijn verdampt, de verkopen in China staan onder druk en de elektrische modellen vliegen niet snel uit de schappen als gedacht. Misschien moeten ze in Stuttgart eens naar de salarissen kijken…

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Tijdens een aandeelhoudersvergadering werd aan Porsche gevraagd hoe de salarisstructuur er bij het bedrijf uitziet. Dus heeft de administratie dat keurig opgezocht en bekendgemaakt. En wat blijkt: bijna veertig procent van de Porsche-medewerkers verdient meer dan 100.000 euro.

Bijna dubbele van gemiddelde jaarinkomen in Duitsland

Porsche heeft wereldwijd 23.000 mensen in dienst. Ruim 9.000 daarvan hadden in 2025 een brutoloon van 100.000 euro of meer. Dat is toch opmerkelijk. Zeker als je naar het gemiddelde jaarinkomen in Duitsland kijkt, dat vorig jaar op 57.408 euro lag.

Precies 201 Porsche-medewerkers verdienden in 2025 meer dan 300.000 euro, 28 hadden een brutoloon van minstens 500.000 euro en net onder de top staan drie mensen met een salaris van 1 miljoen euro of meer.

Absolute top bij Porsche ontvangt miljoenen

Dan hebben we nog de absolute top, zoals voormalig CEO Oliver Blume, die vorig jaar 1,90 miljoen euro kreeg. En dat is bijzonder, want Blume was daarmee niet de bestbetaalde Porsche-medewerker. Michael Steiner (ontwikkelingsbaas) en Albrecht Reimold (productiebaas) vielen in de organisatiestructuur onder hem, maar verdienden respectievelijk maar liefst 2,10 en 2,05 miljoen euro.

Helemaal bizar is dat de voormalig financieel directeur Lutz Meschke in februari van 2025 wegging, maar alsnog 266.588 euro kreeg én een gouden handdruk van 10 miljoen euro, omdat hij een contract had tot 2027, dat afgekocht moest worden. Werkte dat voor ‘gewone’ medewerkers maar zo…

CEO’s BMW en Mercedes verdienen veel meer

Nou moeten we de salarissen van de Porsche-top wel in het juiste perspectief zien. Want bij BMW en Mercedes betalen ze de mannen aan het roer nog veel meer. BMW-CEO Oliver Zipse krijgt 7,85 miljoen en Ola Källenius, directeur van de Mercedes-Benz Group, ontvangt 8,78 miljoen euro.

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