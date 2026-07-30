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Autotak BMW maakt 60 procent(!) minder winst, zet 5 procent van personeel op straat

Volkswagen schrapt zo’n 100.000 banen, bij Porsche moeten 9.000 mensen vertrekken en nu kondigt ook BMW een verregaande reorganisatie aan. Kortom, het lek is in de Duitse auto-industrie nog niet boven.

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Volgens bronnen verdwijnen bij BMW in de komende anderhalf jaar wereldwijd 8.000 arbeidsplaatsen. Dat is 5 procent van het totaal. De reorganisatie treft alle afdelingen. Alleen productiemedewerkers zijn zeker van hun baan.

Importheffingen en Chinese concurrentie

Net als andere Duitse autofabrikanten heeft BMW last van de Amerikaanse importheffingen en de steeds moeilijker wordende Chinese markt. Audi, BMW, Mercedes, Porsche en Volkswagen hebben zich daar erg afhankelijk van gemaakt.

Dat ging lange tijd goed, omdat Duitse auto’s voor Chinezen als een statussymbool golden en de eigen merken nog niet het niveau van de Westerse hadden bereikt. Inmiddels is de situatie anders. De Chinese concurrentie is ijzersterk en het koperspubliek in het land kiest chauvinistisch voor eigen waar.

60 procent minder winst voor autotak BMW

BMW heeft zijn winst in het afgelopen kwartaal dan ook flink zien dalen. Onder de streep bleef ‘slechts’ 1,2 miljard euro over, wat 35 procent minder is dan in dezelfde periode vorig jaar. De omzet ging minder hard onderuit: van 34 naar 31 miljard euro.

Nou schetsen die cijfers niet het volledige plaatje. Want als we puur naar de autotak van BMW kijken, dan is de schade nog veel groter. De operationele winst kwam daar 60 procent lager uit, op 629 miljoen euro. Dat betekent dat de BMW meer verdiende aan financiële dienstverlening dan aan de verkoop van auto’s.

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