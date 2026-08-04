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Flitsmarathon? Hier pakken ze appende bestuurders op een wel heel bijzondere manier

Momenteel is er een flitsmarathon in Europa gaande en kun je dus maar beter goed op je snelheid letten. Waar op ons continent vooral camera’s het werk doen, hebben agenten in het Amerikaanse stadje Dunellen een wel heel bijzondere methode om appende bestuurders te pakken.

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Op Facebook deelt de lokale politie foto’s van een agent die zich heeft verkleed als struik. Met een verrekijker in zijn handen lijkt hij vanuit het groen te speuren naar automobilisten die achter het stuur hun telefoon gebruiken.

Politie als struik

Toch zit het verhaal iets anders in elkaar. De politie heeft laten weten dat het struikenpak alleen werd aangetrokken voor een publiciteitsfoto. Tijdens de daadwerkelijke controle droeg de agent gewone kleding.

(Afbeelding: Dunellen Borough Police Department/Facebook) (Afbeelding: Dunellen Borough Police Department/Facebook) (Afbeelding: Dunellen Borough Police Department/Facebook) (Afbeelding: Dunellen Borough Police Department/Facebook)

(Afbeelding: Dunellen Borough Police Department/Facebook) (Afbeelding: Dunellen Borough Police Department/Facebook) (Afbeelding: Dunellen Borough Police Department/Facebook) (Afbeelding: Dunellen Borough Police Department/Facebook)

De opvallende actie van de politie leverde wel de nodige aandacht op. Bovendien werden tijdens de zes uur durende controle 74 bekeuringen uitgeschreven aan bestuurders die hun telefoon in de hand hadden.

Gebruik je in de auto je telefoon, dan stijgt het risico op een ongeval met 1,8 procent. En als je met je telefoon in de hand loopt, is dat risico nog veel groter.