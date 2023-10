Deel dit: Share App Mail Tweet

Bij dit merk kan je jouw elektrische auto nog gratis opladen

Tesla-modellen van de beginjaren kan je levenslang gratis opladen. Hoewel het merk van Elon Musk inmiddels niet meer hiermee stunt, doet Rimac dat wel. Een koper van een Nevera kan acht jaar gratis zijn of haar elektrische auto voorzien van elektriciteit.

In tegenstelling tot Tesla heeft Rimac geen eigen laadnetwerk, dus werkt het merk samen met Ionity. Bij de grote aanbieder van snellaadpalen kunnen Rimac-eigenaren dus gratis opladen.

De Rimac Nevera is een extreme elektrische auto

Dat Rimac met de Nevera acht jaar gratis opladen kan weggeven, klinkt erg fijn voor de kopers van die auto. Maar dan moet je wel in ogenschouw nemen dat de auto twee miljoen euro exclusief belasting kost.

De extreme elektrische hypercar levert 1914 pk en 2360 Nm aan koppel en sprint in zo’n 8 seconden van 0 naar 300 kilometer per uur.

De vier elektromotoren worden van energie voorzien door een 120 kWh accupakket die met 500 kW op te laden is. Hoe extreem de gratis op te laden elektrische auto is, zie je in onderstaande video.

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

We reden de auto in de omgeving van Rotterdam, maar de hypercar komt natuurlijk het best tot zijn recht op het circuit. Zelfs na twee rondjes Nürburgring op volle snelheid, is de elektrische auto niet oververhit.

Goedkoper gratis oplader

Het is dus niet zo dat je met de Rimac Nevera ‘goedkoop’ uit bent. Wil je geld besparen door gratis op te laden, dan kan je wellicht een oude Tesla als occasion kopen. De modellen die voor 15 januari 2017 zijn gekocht en voor 15 april 2017 zijn uitgeleverd, kunnen nog steeds gratis opladen.

Het laden voor niets, geldt enkel aan een Tesla-laadpaal en blijft geldig als je de auto doorverkoopt. Het gratis opladen is gebonden aan een eigenaar en moet dus overgezet worden bij de verkoop van de elektrische auto.