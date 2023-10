Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze gezins-Porsche koop je voor het geld van een Volkswagen Golf

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal vonden we een gezins-Porsche die je koopt voor het geld van een nieuwe Volkswagen Golf.

De nieuwste Volkswagen Golf heeft een prijskaartje van 35.990 euro. Voor dat geld krijg je de basisuitvoering met een 110 pk sterke 1.0 TSI. Kies je voor een R-Line dan ben je bijna 40 mille kwijt.

Gezins-Porsche voor het geld van een Volkswagen Golf

Hoewel occasions, net als nieuwe auto’s, erg duur zijn geworden. Kan je op de tweedehandsmarkt voor hetzelfde geld een veel leukere auto kopen. Al kleven er natuurlijk nadelen aan occasions, en al helemaal deze gezins-Porsche.

Voor nog geen 40 mille koop je een Porsche Panamera. In dit geval de S E-Hybrid met een 3,0-liter zescilinder die met behulp van elektropower 416 pk levert. De elektromotor put zijn energie uit een accupakket met een brutocapaciteit van 9,4 kWh. Volgens Porsche kan je met de Panamera gemiddeld 1 op 32,3 rijden. Al is dit verbruik, en dus ook de uitstoot, erg afhankelijk van hoe je de auto gebruikt.

De Porsche Panamera als occasion is natuurlijk niet vergelijkbaar met een nieuwe Volkswagen Golf. De auto is veel ruimer en beschikt over veel meer technologie. Dat is erg fijn, maar kan natuurlijk ook kapot. Sowieso is een Porsche niet goedkoop in onderhoud. Een kleine beurt kost bij de Panamera al minimaal 600 euro.

Heb je interesse in een Porsche Panamera van deze bouwjaren. Lees dan eerst de koopwijzer van het model.

De occasion

De gevonden Porsche Panamera occasion komt uit 2014 en heeft sindsdien iets meer dan 132.000 kilometer gereden. De auto is origineel in Nederland geleverd en ziet er op de foto’s nog netjes uit.

