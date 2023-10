Deel dit: Share App Mail Tweet

Occasions: 3 vijfdeurs liefhebbers-hatchbacks voor 10.000 euro

Ja, uit praktische overwegingen heb je gewoon een vijfdeurs hatchback nodig, maar je bent ook autoliefhebber. Dus… ‘het moet wel wat zijn’, iets anders dan al die saaie middenklassers, maar ja, je budget voor aanschaf en rijkosten is niet eindeloos.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Welke liefhebbers-hatchback koop je voor 10.000 euro? Autovisie selecteert wekelijks de beste occasions.

Drie vijfdeurs liefhebbers-hatchbacks voor 10.000 euro

Alfa Romeo Giulietta (2010 – 2021)

BMW 1-serie (2007 – 2011)

Subaru Impreza (2007 – 2012)

1. Alfa Romeo Giulietta (2010 – 2021)

Een Giulietta is nog altijd een lekker eigenzinnige auto, in veel opzichten een typische Alfa en dus een auto met een eigen karakter. Natuurlijk heeft een Alfa een sportief randje, dit zijn auto’s voor mensen die van lekker autorijden houden. Daarbij past de DNA-schakelaar: in ‘D’ (Dynamic) zijn de gaspedaalrespons en de directheid van de besturing vlotter.

Dit is niet de ruimste vijfdeurs, maar hij heeft heerlijke voorstoelen en een mooi interieur. Een ‘gewone’ 1.4 Turbo met 88 kW/120 pk is al een lekkere auto en die haalt wel 1 op 14 á 15. Er is best veel aanbod, zoals de witte 1.4 ‘Distinctive’ (2012, 131.000 km) die voor € 9.995 te koop staat bij een autobedrijf in Nijkerk.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

Een onregelmatig lopende motor wordt veroorzaakt door de BDP-sensor. Het lijkt erg, maar is een kwestie van die sensor schoonmaken. Bij de Multi-Air-motoren kan het gebeuren dat de motor niet wil starten. Ahum, controleer maar even het oliepeil: bij te weinig olie neemt die motor zo zichzelf in bescherming. Foei… niet vaak genoeg gepeild! Een eigenaardigheidje is ook een knipperend olielampje, dat wordt veroorzaakt doordat bij de laatste servicebeurt de onderhoudsinterval niet is teruggezet. Dat is geen pech, maar slordigheid van de garage!

2. BMW 1-serie (2007 – 2011)

‘Je eerste BMW is meestal niet je laatste’, is een bekende uitspraak. Als het merk je in het hart raakt, ben je er snel aan verslingerd, BMW-rijden is verslavend! Begrijpelijk, want ook een heel bereikbare 116i is een èchte BMW, met zijn technische verfijning, ragfijne besturing, uitstekend weggedrag en best vlotte prestaties.

De 1-serie is stevig-comfortabel, maar zeker achterin bepaald niet ruim. Voorin zit je inderdaad als een vorst. Tja en het is een merk dat geen introductie behoeft, koop een BMW en elke autoliefhebber begrijpt je. Er staan er genoeg te koop, zoals de zwarte 116 vijfdeurs op mooie wielen (2011, 100.000 km) die bij een autobedrijf in Apeldoorn wordt aangeboden voor € 9.999.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

De motor van met name de 116i heeft een vrij zwakke spanner op de distributieketting. Het is verstandig die op voorhand een keer te vervangen, dat voorkomt een veel grotere kostenpost. De zekeringkast in het interieur is ook gevoelig voor storingen. Indien noodzakelijk is een noodreparatie wel mogelijk, maar feitelijk moet er gewoon een nieuwe zekeringkast in. Het stuur-/contactslot is een zwak punt. Op een kwade dag is de auto ineens niet te starten en de enige oplossing is dan een compleet nieuw slot.

3. Subaru Impreza (2007 – 2012)

Zo’n Impreza koop je puur voor jezelf, je buurman weet echt niet hoe speciaal zo’n auto is. Met zijn heerlijke boxermotor en vierwielaandrijving is het best een bijzondere auto. De prestaties zijn ‘op papier’ redelijk vlot, maar rij eens over een lekker slingerweggetje, met die tractie en die overstoorbare wegligging… heerlijk!

Net als z’n twee tegenhangers is ook de Impreza zeker niet de ruimste in deze klasse, al passen twee volwassenen best achterin. Het onderstel is ook lekker stevig, maar niet oncomfortabel. Reken bij een 1,5 op een verbruik rond 1 op 11. Zo’n Impreza moet je wèl even zoeken, maar in Heerlen staat een bronskleurige 1.5R ‘Luxury’ (2009, 110.000) voor € 9.950.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

Tja, dat is bijna een open deur… Subaru is een merk met een kwalitatief ijzersterke reputatie. Deze generatie Impreza is dus ook zeer betrouwbaar. Bij normaal onderhoud heb je er verder nooit omkijken naar. Oké, bij oudere exemplaren kan de katalysator een keer de geest geven, maar dat geldt feitelijk voor alle merken. Feit is wel dat àls je ooit iets met je Impreza krijgt, onderdelen schreeuwend duur blijken, domweg omdat er geen vraag naar bestaat en dus is er ook geen ‘imitatie’ te krijgen.

Welke occasion wordt het?

Dit is een heel lastige vergelijking. Het is maar net welk merk je aanspreekt. Nuchter vergelijken is niet gemakkelijk, ga je voor uiterlijk, de naam of de bijzondere techniek? Kies dus vooral op intuïtie, dan kun je het bijna niet fout doen. Ik neem de Alfa Giulietta wel…