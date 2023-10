Deel dit: Share App Mail Tweet

Covermodel: Volvo 360 Sedan, slaat een brug naar grote Volvo’s

Volvo neemt maar liefst zes jaar de tijd om van de compacte 343 een respectabele middenklasse-sedan te maken. Maar op een productieperiode van 15 jaar valt dat eigenlijk nog wel mee. De ooit als Daf 77 ontwikkelde Volvo 343 wordt tijdens zijn leven voortdurend bijgeschaafd.

In 1977 start de verkoop nog vrij bescheiden. Kopers staan niet in de rij voor een trage, onzuinige hatchback met ietwat vreemde proporties, standaard een Variomatic en een forse prijs. Toevoeging van extra carrosserievarianten en een handgeschakelde versnellingsbak moeten de populariteit aanjagen. Die laatste levert nog wel wat hoofdbrekens op voor de ingenieurs.

De Volvo 360 sedan

Het platform is namelijk ontwikkeld voor een achterin geplaatste cvt en heeft voorin niet genoeg ruimte voor een handbak. De oplossing is een transaxle, die in tegenstelling tot de Alfa’s met dit systeem prima te bedienen is. Reken overigens niet op sportieve rijeigenschappen, het onderstel is comfortabel, de besturing gezapig en de fraaie De Dion-achteras hangt aan eenvoudige bladveren. Daarnaast verschijnt een vijfdeurs, in Volvo-jargon 345 genaamd.

In 1980 krijgt de 1.4 van Renault-origine gezelschap van een sterke Volvo-tweeliter. Een jaar later volgt een nieuw front, nog een jaar later wordt het interieur onder handen genomen en de reeks omgedoopt. De 340 vervangt de 343/345, de tweeliters krijgen het getal 360 opgeplakt. Die laatste kan ook worden voorzien van brandstofinjectie.

Dankzij alle aanpassingen en Volvo’s kwaliteitsen veiligheidsreputatie ontpopt de 300-serie zich alsnog tot bestseller. In de Nederlandse verkoopranglijsten van de jaren 80 is hij steevast in de buurt van favorieten Kadett, Escort en Golf te vinden. Zes jaar na de start volgt de sedan. Deze vult het gat tussen de 300- en de 200-reeks op, de duurste 360 en goedkoopste 240 ontlopen elkaar qua prijs maar weinig.

Uitrusting en motorisering van de sedan volgen min of meer de hatchback, de 2.0 met injectie is eerst echter alleen als luxe GLE te verkrijgbaar. Een diesel volgt en na een tweede facelift maakt een 1.7 de reeks compleet. In 1987 wordt de GLE vervangen door de sportievere GLT. De Volvo 360 hatchback en 340/360 Sedan ruimen in 1989 het veld voor de 400-serie. De 340 hatchback houdt het in uitgeklede vorm vol tot 1991. Met ruim een miljoen verkochte exemplaren mogen we de bescheiden 300-serie best een succesnummer noemen.

Aanbod en prijzen

De onverwoestbare 360 is vanwege de transaxle-constructie met DeDion-as en de daarbij behorende goede gewichtsverdeling populair bij (aspirant) coureurs. Dat heeft er wel voor gezorgd dat inmiddels de meeste 360’s het loodje hebben gelegd op het circuit.

Er staan gelukkig nog enkele gekoesterde exemplaren te koop, met prijzen tussen de 6 en 10 mille. Zeldzaam is een grijze 360 GLT Sedan, origineel Nederlands en met slechts drie eerdere eigenaren, voor net iets meer dan 6.000 euro. Ook in de ons omringende landen is hier en daar nog een goede 360 te vinden.