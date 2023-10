Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze klassieke Audi is de stoerste occasion op Gaspedaal.nl

Vergeet de Porsche 918 Spyder! Vergeet de Aston Martin V12 Speedster! Er is maar één auto die op Gaspedaal aanspraak kan maken op de ‘stoerste occasion’-titel: deze klassieke Audi.

Kenners hebben het al gezien, dit is een Audi Sport Quattro. Eentje uit 1985, om precies te zijn, met net 85.000 kilometer op de teller. Hij is gerestaureerd en te koop in Leeuwarden.

Audi Sport Quattro mooi?

Erg grappig, Gaspedaal geeft potentiële kopers een indicatie van het maandelijkse financieringsbedrag: 8.742 euro! Dat kan ook niet anders, want de Audi-dealer heeft de prijs vastgesteld op precies 6 ton.

De Audi Sport Quattro in Tornadorood staat te koop bij Bourguignon en is met afstand het gaafste model op Gaspedaal. Mooi is-ie misschien niet, maar bruut wel degelijk.

Homologatiemodel

De Sport Quattro is een homologatiemodel. Audi was verplicht om een aantal straatauto’s te bouwen om in het Wereldkampioenschap Rally uit te mogen komen met een ingekorte versie van de Quattro-rallywagen.

Naar verluidt zijn er zo’n 220 exemplaren gebouwd van de Sport Quattro, waarvan er kennelijk slechts 160 zijn verkocht aan particulieren. Ze hebben een 2,1-liter vijfcilinder turbomotor onder de kap.

Het blok ligt in z’n geheel vóór de vooras en heeft in productievorm een vermogen van 306 pk en 350 Nm koppel. De rallywagens produceerden maximaal 500 pk, helemaal in S1 Evolution-vorm.

Voorruit van de Audi 80

In tegenstelling tot andere homologatiespecials, zoals de Lancia 037 Stradale en Peugeot 205 Turbo 16, is de Audi Sport Quattro niet haastig (en erg slordig) in elkaar geschroefd. Zijn interieur is erg fraai zelfs.

Grappig detail, de Sport Quattro heeft de voorruit van de Audi 80, die iets verticaler staat dan die van de ur-Quattro. Dat was een verzoek van de Audi-coureurs, die in die laatste last hadden van weerspiegelingen.

Onderstuur beperken?

Overigens probeerde Audi met de ingekorte Sport-versie het onderstuur uit de rally-Quattro te krijgen, maar dat lukte slechts in beperkte mate. Niet alle fabriekscoureurs waren fan van het apparaat.

Als straatauto is de Sport Quattro natuurlijk een stuk minder extreem, maar niet minder spectaculair. Hij heeft een ouderwets turbogat, maar blaast met gemak in minder dan 5 seconden naar 100 km/h.