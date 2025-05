Deel dit: Share App Mail Tweet

Amerikaanse V8 duur door heffingen? Dan kun je in China terecht

Autofabrikanten in China richten zich met name op elektrisch rijden, maar dat betekent niet dat ze geen brandstofmotoren bouwen. Great Wall Motors (GWM) maakt zelfs een motor met een Amerikaans karakter: een dikke 4,0-liter V8.

Dat Chinese merken brandstofmotoren ontwikkelen, is natuurlijk geen groot nieuws. Voor de komst van elektrisch rijden bouwden ze al benzine- en dieselmotoren en ook zijn er veel Chinese (plug-in) hybrides. Deze beschikken veelal over een zuinige drie- of viercilinder die in meerdere modellen gebruikt worden.

Nieuwe Chinese V8

Waarom bouwt GWM nu dan een nieuwe V8? Volgens het Australische Wichcar zal deze krachtbron in de nieuwe versie van de Tank 300 liggen, die concurrentie moet bieden aan de Mercedes-Benz G-Klasse. Die auto is immers ook leverbaar met V8. Overigens zal GWM niet een motor ontwikkelen voor maar één auto. Verdere plannen zijn nog onbekend.

De achtcilinder is voorzien van twee turbo’s en heeft een toerenbegrenzer die ingrijpt bij 8.000 tpm. Met een dubbel brandstofinjectiesysteem en twee oliepompen moet het een echt krachtig werkpaard worden.

Voor Nederland?

Dit alles klinkt erg milieuvervuilend en niet interessant voor de Nederlandse markt, maar dat kan in praktijk anders uitpakken. De V8 werkt altijd samen met een elektromotor en dus zal de uitstoot op papier meevallen, net als bij bijvoorbeeld de nieuwe BMW M5.

Hoewel GWM al actief is in Nederland, staat een Europese marktintroductie voor de Tank 300 met V8 – net als de gewone Tank 300 – nog niet gepland.