Elektrische rijden voor 10.000 euro, het kan met deze occasion

Je gebruikt de auto vooral in de stad en vindt het openbaar vervoer geen optie, omdat je graag zelf bepaalt wanneer je waarheen gaat. Er staan laadpalen genoeg, dus een compacte elektrische auto is ideaal. Zelfs een wat oudere, die als occasion relatief betaalbaar is geworden.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 10.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een elektrische auto voor minder dan 10.000 euro. Vind je de Renault Zoe niets? Bekijk dan de occasion van dinsdag en zaterdag.

Renault Zoe (2016 – 2019)

Als merk was Renault váák een pionier en in zekere mate geldt dat ook voor de ZOE. Dit is een volwaardige vierpersoons stadsauto, maar dan dus elektrisch. In je eentje is die ruimte ook best fijn. Met 338 liter bagageruimte kun je best boodschappen doen. Het ‘UFO-dashboard’ vraagt even gewenning. Het prima navigatiesysteem is afgestemd op een elektrische auto, met bijvoorbeeld de straal die met de actuele lading beschikbaar is.

Let bij een occasion wel op of de accu in de prijs is inbegrepen, of apart wordt geleased. Een actieradius van zo’n 200 km is goed te doen. In Woerden staat een witte ‘Life’ inclusief accu (2017, 57.000 km) te koop voor 9.999 euro. Deze occasion is inmiddels verkocht.

Hier moet je op letten bij de occasion

De Zoe toont zich in de praktijk vrijwel probleemloos. Het enige wat wel eens voorkomt -zoals bij alle elektrische auto’s- is dat de laadkabel niet los wil komen. Opnieuw aanmelden, auto op slot, auto weer ontgrendelen en weer afmelden is meestal afdoende.

