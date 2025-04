Deel dit: Share App Mail Tweet

Aan deze verouderde EV-occasion heb je in de stad genoeg

Je gebruikt de auto vooral in de stad en vindt het openbaar vervoer geen optie, omdat je graag zelf bepaalt wanneer je waarheen gaat. Er staan laadpalen genoeg, dus een compacte elektrische auto is ideaal. Zelfs een wat oudere, die als occasion relatief betaalbaar is geworden.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 10.000 euro

Aan oudere elektrische auto’s heb je weinig, zou je denken, omdat ze niet ver komen en niet snel kunnen laden. Maar voor gebruik in de stad zijn ze prima. Toch liever niet deze Citroën C-Zero als occasion? Geen probleem, we hebben komende donderdag en zaterdag nog twee andere opties voor je.

Citroën C-Zero (2016 – 2020)

Toevallig hebben we hier een Citroën te pakken. We vermelden direct dat de Peugeot Ion volkomen identiek is op de logo’s na en in beide gevallen gaat het eigenlijk om versies van de Mitsubishi i-MiEV. Die drie merken behoorden met deze modellen tot de pioniers in elektrisch rijden.

Dit zijn wel echte stadsauto’s. Het formaat vraagt gewenning, bijvoorbeeld omdat de carrosserie hoger dan breed is. Interieur en bagageruimte (166 liter) zijn best krap.

Met een stroomverbruik rond 15 kWh/100 km is het drietal mooi zuinig, maar de accu meet slechts 16 kWh, dus rond de 100 km houdt de actieradius wel op.

We vinden voor € 9.950 een spierwitte C-Zero (2020, 37.000 km) bij een autobedrijf in Dokkum.

Let hierop bij deze occasion

Bij de C-Zero en zijn soortgenoten komt het weleens voor dat de elektromotor te warm wordt. Er brandt eerst een lampje in de vorm van een schildpad op het dashboard, dat betekent: langzaam rijden! Doe je dat niet, dan houdt de motor er mee op.

Koelvloeistof bijvullen is ter plekke best te doen, in de garage moet worden onderzocht waar die verloren gegane vloeistof dan is weg gelekt. Buitenspiegels die na het starten niet uitklappen komt ook voor, dat is ter plekke wel te verhelpen.