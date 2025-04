Deel dit: Share App Mail Tweet

Grote Prijs van Mexico-Stad zeker tot 2028 op kalender Formule 1

De Grote Prijs van Mexico-Stad blijft nog drie jaar langer op de Formule 1-kalender. Het contract met het Autódromo Hermanos Rodríguez is verlengd tot en met 2028. De race vindt dit jaar plaats op 26 oktober. Het circuit ligt op 2200 meter hoogte en is 4,4 kilometer lang.

De GP van Mexico-Stad heeft een lange historie. De race werd tussen 1963 en 1970 en later tussen 1986 en 1992 verreden. In 2015 keerde de GP terug op de kalender. Sindsdien is er ieder jaar in de Mexicaanse hoofdstad gereden, behalve in 2020 toen de race wegens corona werd geannuleerd.

De Brit Jim Clark won de eerste race in 1963. Max Verstappen is met vijf overwinningen (2017, 2018, 2021, 2022 en 2023) de succesvolste coureur in Mexico-Stad. Verstappen eindigde vorig jaar als zesde achter de Spaanse winnaar Carlos Sainz.

De GP van Zandvoort staat in 2026 voor het laatst op het programma. Dat contract wordt niet verlengd.

ANP