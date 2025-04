Deel dit: Share App Mail Tweet

Renault en Geely bouwen met nieuw bedrijf elke EV om tot hybride

Een van de meest merkwaardige bedrijven op de autoshow van Shanghai is Horse Powertrain, een joint venture van Renault, Geely en Aramco. Het bedrijf werkt aan een plug-and-play hybridesysteem. Zo kan het, in theorie, elke EV en benzineauto omtoveren tot PHEV of REEV.

Willen Renault, Geely en Aramco dan de EV-transitie omkeren? Nee, dat niet (al zou je bij Aramco als oliegigant je twijfels kunnen hebben). Horse Powertrain spreekt nog altijd over een net zero-toekomst, maar denkt op een andere wijze een steentje te kunnen bijdragen.

Kant-en-klare aandrijflijn

Omdat de verwachting is dat tegen 2040 nog altijd de helft van de auto’s een brandstofmotor aan boord heeft, zet het jonge merk in op verduurzaming van bestaande modellen. Het idee is dat Horse Powertrain een kant-en-klare aandrijflijn levert die is uitgerust met zowel een elektromotor als verbrandingsmotor.

Daarbij zijn allerlei variaties mogelijk, zo vertelt iemand van Horse Powertrains aan Autovisie. Op de autoshow van Shanghai stelt het bedrijf een conceptmodel tentoon waar een atmosferische 1,5-liter viercilinder dienstdoet als een van de krachtbronnen. “Wie iets meer pit wil, kan ook kiezen voor een turbomotor”, zo wordt ons verteld.

Plug-in hybride of range-extender

Het overige werk wordt verricht door een elektromotor, die samen met de brandstofmotor tot één geheel is verwerkt. De elektropower kan desgewenst via een ééntraps reductieversnelling rechtstreeks naar de wielen worden gestuurd. De brandstofmotor fungeert in dat geval als range-extender en is er enkel om de accu op te laden.

Het bedrijf geeft echter aan dat de verbrandingsmotor ook direct de wielen kan aandrijven, zoals dat bij veel plug-in hybrides het geval is. Daarbij experimenteert Horse Powertrain ook met alternatieve brandstoffen, zoals methanol en waterstof.

Van EV tot REEV

De aandrijfunit is ontworpen zodat hij met minimale aanpassingen in allerlei verschillende auto’s kan worden gebouwd. Zowel brandstofauto’s als EV’s zou je op deze wijze om kunnen toveren tot hybride. Fabrikanten zouden hier gebruik van kunnen maken, om eenvoudig aan de wisselende vraag van klanten te kunnen voldoen.

In het geval van elektrische auto’s gaat het dan vaak om een conversie naar een REEV (range-extender electric vehicle), waarbij de verbrandingsmotor de al bestaande accu op niveau houdt. Dat is het idee althans. Vooralsnog blijft het toekomstmuziek. Een productieversie wordt immers pas in 2028 verwacht.