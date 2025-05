Deel dit: Share App Mail Tweet

Meer valse rijbewijzen in omloop: vanaf 50 euro te bestellen

Er zijn meer valse rijbewijzen in omloop, dit meldt De Telegraaf naar aanleiding van cijfers van het Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID). Het bestellen van een vals roze pasje kan al vanaf 50 euro en is erg eenvoudig.

Dat klinkt wellicht aantrekkelijk, maar vergeet niet dat door de valse documenten zich gevaarlijke situaties voor kunnen doen. Daarbij kan valsheid in geschrifte tot 6 jaar gevangenisstraf opleveren. Het voorhanden hebben van een vals rijbewijs levert doorgaans een gevangenisstraf van 2 maanden op.

Veel valse rijbewijzen in omloop

Toch zijn er veel Nederlanders die een rijbewijs niet bij de gemeente hebben opgehaald, maar ‘m via een schimmige webshop hebben besteld. Vorig jaar zijn er 1.047 valse roze pasjes onderschept, in 2023 was dit aantal 980. Een analist meldt in De Telegraaf dat dit slechts het topje van de ijsberg is.

Al vanaf 50 euro

Prijzen voor valse rijbewijzen variëren online tussen de 50 en 800 euro. Sommige zijn zo goed nagemaakt, dat ze in veel gevallen zonder problemen te gebruiken zijn. Toch zijn er, bijvoorbeeld op luchthavens, scanners die een namaak identiteitsbewijs snel kunnen herkennen.

In de toekomst komt er een einde aan het roze pasje. In het najaar van 2030 kan je jouw rijbewijs digitaal bij je dragen met deze app.