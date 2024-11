Deel dit: Share App Mail Tweet

Amerikaanse 4×4 is nu betaalbaar als occasion

Amerikaanse auto’s zijn in ons land niet dik gezaaid. Toch heeft het wel iets om in zo’n heerlijke Amerikaan te rijden. Nee, geen ‘slee’, maar een betaalbare, relatief moderne SUV-achtige, daarvan bestaat een bescheiden aanbod van occasions, waarmee je wel ‘lekker iets anders’ rijdt.

Occasion voor 7.000 euro

Jeep Compass (2006 – 2017)

Voor Jeep was de Compass destijds een mijlpaal, want dit was de eerste SUV van het merk en dus geen ruige terreinauto. Het is geen uitdagende occasion om te rijden, maar juist Amerikaans ‘relaxed’. Cruise control erop, countrymuziekje erbij en de A1 is ineens een ‘Highway’. Er is zitruimte desnoods voor wel vijf volwassenen, maar die hebben samen maar 328 liter bagageruimte.

Als bestuurder is het in ons verkeer opletten dat er niks achter de voorruitstijlen schuilgaat, tot en met een stadsbus! Een rustig bereden 2,0 rijdt 1 op 10, een 2,4 haalt dat net niet. In IJmuiden staat een ooit geïmporteerde metallic rode 2,4 (2011, 196.000 km) voor 6.950 euro te koop bij een autobedrijf.

Hier moet je op letten bij de occasion

De tank van de Compass bestaat uit twee helften. Het komt voor dat de motor ermee ophoudt, terwijl het dashboard aangeeft dat de tank nog half vol zit. Dat klopt, maar die helft moet overgepompt worden. Jeep-dealers hebben hiervoor een modificatie, waardoor het niet opnieuw kan gebeuren.

Het hoofdrelais van de occasion kan wel eens de geest geven. Er is een noodgreep mogelijk, maar in de garage wordt het simpel opgelost met een nieuw relais.