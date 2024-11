Deel dit: Share App Mail Tweet

Opel-topman tegen importheffingen: ‘We moeten zelf concurrerend zijn’

Deze week zijn de verhoogde importheffingen op Chinese elektrische auto’s definitief geworden. Hoewel dit positief lijkt voor de Europese concurrentie, is Opel-topman Florian Huettl tegen deze maatregel.

De importheffingen op Chinese elektrische auto’s zijn eerder dit jaar verhoogd en deze week definitief geworden. Sommige fabrikanten moeten nu tot wel 45,3 procent aan importheffingen betalen.

Opel-topman tegen importheffingen Chinese elektrische auto’s

Als er een merk voordeel heeft bij de importheffingen voor Chinese elektrische auto’s, dan is het wel Opel. De autobouwer opereert namelijk niet in China. Maar waarom is Huettl dan toch tegen de importtarieven?

In een interview met Autovisie laat de Opel-CEO weten dat handelsbeperkingen voor niemand een stap in de goede richting is. “Stellantis is een wereldwijd bedrijf en Opel biedt zijn modellen aan op verschillende markten. Handelsbeperkingen resulteren altijd in tegensancties. (…) We steunen geen maatregelen die de wereld verder fragmenteren.”

“We steunen geen maatregelen die de wereld verder fragmenteren”

Hoewel het Opel op korte termijn zou kunnen helpen, ziet Huettl de importheffingen niet als een langetermijnoplossing. “We kunnen niet rekenen op importtarieven om concurrerend te zijn, dat moeten we zelf doen.”

Batterijfabrieken in Europa zijn belangrijk

Verder laat de CEO weten dat het belangrijk is om betaalbare batterijen te produceren in Europa. Momenteel worden er batterij-onderdelen in Frankrijk geproduceerd om vervolgens in een Opel-fabriek in Eisenach in elkaar te worden gezet. Automotive Cells Company, zoals de accufabrikant heet, produceert voor meer Stellantis-merken en zou ook in Duitsland en Italië een fabriek bouwen. Dat is door de tegenvallende verkoop van elektrische auto’s uitgesteld.

Huettl laat weten dat het belangrijk is om vooral door te gaan met de ontwikkeling van Europese batterijen. Al is het een opgave om te concurreren met grote accufabrikanten als CATL en BYD. Van de tien grootste batterijfabrikanten zijn er nu zes in China, drie in Zuid-Korea en één in Japan gevestigd. Kunnen Europese fabrikanten daar tegenop? Dat wordt een uitdaging, onder meer door de hogere loon- en productiekosten hier.