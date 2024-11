Deel dit: Share App Mail Tweet

Meeste pk’s per euro: deze betaalbare occasion levert 800 pk!

Wil je zoveel mogelijk pk’s per euro, dan is deze Mazda 3 MPS-occasion wat voor jou. De hatchback heeft de nodig upgrades en levert bijna 800 pk voor een betaalbare prijs.

De Mazda 3 MPS is af fabriek al geen trage auto. De 2,3-liter vier-in-lijn levert met behulp van een turbo standaard 260 pk en 380 Nm aan koppel. Dat vermogen is al genoeg om op een beetje nat wegdek de wielen onherroepelijk door te laten spinnen en onder droge omstandigheden zorgt troque steering voor de nodige spanning.

800 pk in een Mazda 3 MPS

Kortom, 260 pk is eigenlijk al te veel voor de voorwielen. Helemaal omdat er af fabriek geen sperdifferentieel in de Mazda 3 MPS geplaatst is. Maar hoe zit dat als je bijna 800 pk op de wielen loslaat, zoals het geval is bij deze occasion?

(Afbeelding: AutoScout24) (Afbeelding: AutoScout24)

Ongetwijfeld is het vechten met de grip, maar gelukkig heeft de liefhebber ook geïnvesteerd in een sperdifferentieel van Quaife en Nangkang semi-slicks. Daarbij is het onderstel van de occasion aangepast met onder andere een Bilstein B16S-kit.

Volgens de advertentie was de hoogste vermogensmeting 796 pk en 860 Nm aan koppel. Krankzinnige cijfers voor een 2,3-liter viercilinder. Motorisch is er dan ook veel aan de occasion gedaan. Drijfstangen, de turbo, zuigers, software, het koelsysteem en de uitlaat. Eigenlijk is alles aangepakt.

Een bekende occasion

Overigens is de Mazda 3 MPS geen onbekend voor Autovisie. Eigenaar Matthijs was eerder met zijn auto in de rubriek Uw Garage. Toen draaide zijn Japanner nog ‘maar’ 380 pk.

Inmiddels zit er een nieuwe motor in de auto, die dus nog veel meer vermogen draait.

Veel pk’s per euro met deze occasion

Opvallend is dat de occasion wordt aangeboden voor 25.000 euro. Voor dat geld zou je zelf niet zo’n hoogvermogende MPS kunnen bouwen. Een onaangepakte occasion kost immers als zo’n 15 mille.