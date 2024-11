Deel dit: Share App Mail Tweet

Lichtsymbolen: zo herken je dimlicht, stadslicht en grootlicht

Door automatische verlichting ben je wellicht vergeten wat de lichtsymbolen van jouw auto zijn. Hoewel het door de nieuwe technieken wellicht niet meer interessant lijkt, is het toch van groot belang dat jij weet welk symbool dimlicht, stadslicht en grootlicht aangeeft.

Automatische verlichting werkt namelijk niet altijd zoals het zou moeten. Soms herkent een auto mist niet goed en staat enkel de dagrijverlichting aan. Hierdoor kan het zo zijn dat je auto ongemerkt slecht zichtbaar is.

De verschillende lichtsymbolen

Om je even een opfrisser te geven hebben we de soorten lichtsymbolen even voor je op een rijtje gezet. Zo weet jij welk symbool wanneer op het dashboard van je auto moet branden.

1. Dimlicht

Dimlicht is de verlichting die je altijd moet gebruiken als het donker is. Tevens moet het ingeschakeld worden als het zicht minder is door weersinvloeden als hagel, regen of sneeuw.

2. Stadslicht

Het stadslicht zet je aan als je ergens parkeert waar het voertuig goed zichtbaar moet zijn, bijvoorbeeld langs een rijbaan. De kleine lampjes die aan blijven staan vragen weinig van de accu, maar maken je auto wel goed zichtbaar.

3. Mistlicht voorkant

Dit groene lichtsymbool staat voor mistlicht aan de voorkant. Je mag deze lampen enkel voeren als het zicht minder dan 200 meter is.

4. Mistachterlicht

Het oranje symbool staat voor het mistachterlicht en mag je alleen gebruiken als het zicht minder dan 50 meter is. Als je de lamp aanzet zonder dat het nodig is, kan dit een flinke boete opleveren.

5. Grootlicht

Als dit logo op je dasboard brandt en je ziet een tegenligger, dan moet je snel aan de hendel van je verlichting trekken. Dit lichtsymbool staat namelijk voor grootlicht en dat kan je tegenliggers flink verblinden. Je mag deze dus enkel aanzetten als er niemand in de buurt is.