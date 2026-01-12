Deel dit: Share App Mail Tweet

12 procent meer autodiefstallen: dit zijn de 10 meest gestolen modellen

Het aantal autodiefstallen is opnieuw gestegen. In totaal werden er in 2025 7.497 auto’s gestolen, een stijging van 12 procent ten opzichte van vorig jaar. Eén model wordt opnieuw het vaakst gestolen: de Toyota RAV4.

Dit blijkt uit cijfers van Stichting VbV (Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit). Tevens zijn er 6 procent meer lichte bedrijfswagens gestolen. Wel werden er minder motorfietsen en bromfietsen ontvreemd, met een daling van 7 en 3 procent.

Meest gestolen auto’s

De meest gestolen auto is opnieuw de Toyota RAV4. Door problemen met beveiliging van het netwerk van de auto en een draadloos sleutelsignaal dat te verlengen is, hebben veel criminelen het al jaren gemunt op de Japanner.

Overigens blijkt de nieuwe RAV4 behoorlijk beter beschermd tegen diefstal. Toch werden er vorig jaar 387 auto’s gestolen van bouwjaar 2019 of jonger.

Plek Merk – model Bouwjaarrange Diefstallen 2025 Diefstallen 2024 Procentueel verschil 1 Toyota RAV4 01/2019–heden 387 344 +13% 2 Kia Sportage 12/2021–heden 162 74 +119% 3 Fiat 500 (facelift) 09/2015–heden 154 112 +38% 4 Volkswagen Polo VI 07/2017–heden 150 94 +60% 5 Toyota C-HR 10/2016–02/2024 127 171 −26% 6 Volkswagen Golf VIII hatchback 01/2020–04/2024 112 63 +78% 7 Mercedes-Benz A-klasse hatchback 05/2018–heden 100 39 +156% 8 Toyota Yaris Cross 06/2021–heden 99 21 +371% 9 Toyota Corolla Cross 05/2022–heden 91 50 +82% 10 Renault Captur 04/2013–10/2019 74 75 −1%

Op de tweede plaats staat de Kia Sportage met een gigastijging van 119 procent. Net als Toyota heeft Kia wat problemen met de beveiliging van zijn auto’s gehad. Zo waren er auto’s met een USB-kabel te stelen. Wat de reden is voor de stijging in 2025 is nog onduidelijk. Autovisie wacht nog op antwoord van Kia Nederland. Dit artikel wordt geüpdatet.

Kosten autodiefstal 2025

Naast dat er meer auto’s gestolen zijn, is ook de schadelast per gestolen auto gestegen met 24 procent. Dit betekent dat de gemiddelde autodiefstal 17.061 euro aan schade kost. Combineer je dit met het gestegen aantal autodiefstallen, dan is de diefstalkostenpost in 2025 met 34 miljoen euro gestegen.

VbV adviseert eigenaren van auto’s om preventieve maatregelen te nemen. De stichting raadt aan om een beveiligingssysteem op je auto te hebben dat CCV goedgekeurd is.