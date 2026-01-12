Deel dit: Share App Mail Tweet

Alle nieuwe auto’s van 2026 (deel 4): Renault Twingo en Polestar 5

Importheffingen, geopolitieke spanningen, hoge grondstofkosten, strenge veiligheidseisen, terughoudende consumenten en een moordende concurrentie: de lijst met uitdagingen voor autofabrikanten is lang. Maar als je dit overzicht van nieuwe modellen voor 2026 zo ziet, lijkt er niets aan de hand te zijn. Ditmaal deel 4 met de Renault Twingo en Polestar 5.

Ben je benieuwd naar alle nieuwe auto’s van 2026. De gepubliceerde artikelen vind je hier.

MG

In China is de opvolger van de MG 4 Electric onthuld, maar die verwachten we dit jaar nog niet in Europa. Welke nieuwe MG’s krijgen we hier dan wel in 2026? Dat blijft een beetje vaag. De Euro NCAP heeft bijvoorbeeld recent de S6 EV en S9 PHEV tegen de muur gezet, dus zou je die hier verwachten, maar officieel bevestigd is dat nog niet.

De S6 EV is een 4,7 meter lange SUV met een 77 kWh-batterij, waarop hij zo’n 530 kilometer ver zou moeten kunnen komen. In de grote S9 ligt een plug-in hybride-aandrijflijn. Het model is de eerste zevenzitter van MG.

Mini

Het leveringsprogramma van Mini is hartstikke nieuw, dus blijft het bij het merk angstvallig stil op de introductiekalender. Op naar volgend jaar…

Mitsubishi

Mitsubishi werkt hard aan een renaissance en heeft daarbij veel te danken aan Renault. De Colt is een Clio, de ASX een Captur, de Grandis een Symbioz en de Eclipse Cross een Scenic. Voor de enige échte Mitsubishi, de Outlander PHEV, staat een update gepland.

Nio

Sinds het marktdebuut van Nio in Nederland heeft het Chinese premiummerk slechts 682 auto’s op kenteken gezet. Mogelijk kunnen de compacte Firefly en de aankomende Onvo L60 daar iets aan veranderen. Die laatste is een Tesla Model Y-concurrent met een 60 of 85 kWh-batterij en een vermogen van 326 of 500 pk.

Nissan

Belangrijk nieuws bij Nissan: de Leaf en de Micra keren terug en de Juke gaat zijn derde generatie in. Allemaal worden ze volledig elektrisch. De Micra is gebaseerd op de Renault 5 en de Juke op de Renault 4.

Van de kersverse Leaf weten we inmiddels dat hij niet meer de voortrekkersrol van zijn voorgangers heeft. Hij scoort op veel punten gemiddeld en zijn succes zal dan ook afhangen van zijn prijs. Tot slot krijgt de Nissan Ariya binnenkort een uitgebreide facelift.

Opel

De DS 4 en Peugeot 308 zijn al gefacelift, dus kan de Opel Astra niet achterblijven. Hij krijgt niet alleen een opvallende nieuwe neus, met horizontale en verticale led-strips die precies in het logo samenkomen, maar ook een grotere batterij. Voortaan gaat de elektrische Astra door het leven met 58 kWh (was 54 kWh), wat de actieradius van 418 naar 454 tilt.

Verder lijkt het Opel-nieuws beperkt te blijven tot de sportieve Mokka GSe, want of we de elektrische Manta dit jaar te zien gaan krijgen, is niet duidelijk. Dat wordt geen sportauto, zoals de vroegere Manta, maar een grote cross-over.

Peugeot

Waar we bij Peugeot naar uitkijken, is de komst van de e-208 GTi. Niet alleen omdat-ie er zo leuk uitziet, met zijn verwijzingen naar de 205 GTi, maar ook omdat zijn 280 pk sterke aandrijflijn ons buitengewoon vrolijk stemde in andere Stellantis-producten, zoals de Alfa Romeo Junior Veloce, Lancia Ypsilon HF en Opel Mokka GSe.

Peugeot onthult in 2027 overigens al de nieuwe, volledig elektrische 208, maar omdat daar geen brandstofvarianten van komen, blijft het huidige model nog jaren op de markt. Ergens in de komende maanden krijgt de 408 een facelift.

Polestar

Over Polestar kunnen we kort zijn: 2026 staat in het teken van de 5. Die vierdeurs GT kun je het beste vergelijken met de Audi e-Tron GT en Porsche Taycan. Hij heeft een 112 kWh-batterij, kan snelladen met 350 kW en haalt maximaal een bereik van 670 kilometer. Als Dual Motor Performance levert de Polestar 5 een vermogen van 844 pk en 1.015 Nm koppel, waarmee hij in 3,1 seconden naar 100 km/h sprint.

Porsche

Porsche zag zijn winst over de eerste negen maanden van 2025 met 99 procent(!) dalen naar slechts 40 miljoen euro. Dat heeft deels te maken met de nieuwe strategie van het merk, waarbij het zich minder op elektrische auto’s gaat richten, omdat daar in het hogere segment relatief weinig vraag naar is. De elektrische 718 Boxster en Cayman zijn daarom uitgesteld naar 2027 en de huidige Cayenne, met brandstofmotoren, blijft in productie, ook al is er een volledig nieuwe EV-variant.

Die laatste heeft maximaal 1.157 pk, gaat even snel naar 100 km/h dan een 911 Turbo S (in 2,5 seconden) en kan draadloos opladen. Handig voor de paardentrailer, de Cayenne Electric mag (afhankelijk van de uitvoering) 3.500 kilo trekken. Verder zullen we dit jaar door Porsche ongetwijfeld worden bestookt met nieuwe 911- en Macan-uitvoeringen. Ook zou er een extreme 911 GT2 aankomen.

Renault

Renault maakt zijn retrotrilogie compleet met de komst van de nieuwe Twingo. Het guitige wagentje blijft in Frankrijk onder de 20.000 euro, maar in Nederland niet. Hier vraagt Renault er minimaal 20.900 euro voor. Totaal anders – helemaal qua looks – is de agressief ogende, zesde generatie Clio, die begin dit jaar bij de dealers verschijnt.

Verder geeft Renault zijn oudste elektrische auto, de Megane E-Tech Electric, een facelift en gaan we kennismaken met een vierwielaangedreven Renault 4, waar we een half jaar geleden een conceptmodel van hebben gezien, de Savanne.

Rolls-Royce

We krijgen dit jaar vast weer een paar special commissions van de Ghost, Phantom en Cullinan te zien, maar groot nieuws is er verder niet bij Rolls-Royce. De Ghost krijgt een facelift en daar blijft het bij.

Seat

De Seat Ibiza en Arona hebben een update gehad. En dat was het. Want Seat heeft duidelijk geen prioriteit meer binnen het Volkswagen-concern. Alle aandacht gaat uit naar Cupra.

Skoda

Het grote nieuws bij Skoda is natuurlijk de komst van de Epiq. De compacte elektrische SUV is onderdeel van een vierling, die voor de rest bestaat uit de Cupra Raval, Volkswagen ID. Cross en Volkswagen ID. Polo. Allemaal staan ze op het voorwielaangedreven MEB Entry-platform.

Voor de Epiq noemt Skoda een vanafprijs van zo’n 25.000 euro. Daarbij lanceert de fabrikant een tegenhanger van de Peugeot e-5008: een elektrische zevenzits SUV, die je kunt beschouwen als de productieversie van de Vision 7S Concept uit 2022.

Smart

Smart gaat terug naar zijn roots en komt met een compact stadsautootje. De elektrische tweedeurs staat op een nieuw platform en gaat #2 heten. Wat een beetje verwarrend is, aangezien de #1 een stuk groter is.

Subaru

Subaru zegt zijn elektrische plannen tegen het licht te houden en op de rem te willen trappen, maar voorlopig gaat het Japanse merk in volle vaart door. In 2026 krijgt de Solterra een facelift en komt er een elektrische cross-over onder te staan, de Uncharted.

Beide zijn tot aan de a-stijl gelijk, hebben hetzelfde dashboard en delen vrijwel al hun onderhuidse techniek met de Toyota bZ4X en C-HR+. Datzelfde geldt voor de E-Outback, die Subaru’s versie van de Toyota bZ4X Touring is. Je kunt het model zien als een soort stationwagonvariant van de Solterra.