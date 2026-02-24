Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is de prachtige Alfa Romeo van Winter Vol Liefde-deelnemer Phillip, en dit kost hij als occasion

Hoewel Phillip in de Oostenrijkse bergen het hart van Hanneke niet echt weet te veroveren, is dat anders voor de harten van autoliefhebbers. Hij rijdt in het programma Winter Vol Liefde de Nederlandse huiskamers binnen met een prachtige, klassieke Alfa Romeo Giulia.

Het is niet de eerste mooie auto die opduikt bij het programma. Zo konden we eerder al genieten van de W12-Bentley van Daniël en heeft Illya ook een bijzonder heerlijke Italiaanse bolide.

De Alfa Romeo van Winter Vol Liefde-Phillip

De eerste dagen in de Oostenrijkse bergen lopen voor Phillip niet zo gesmeerd als zijn prachtige klassieker. Het betreft een 1300 Super die ergens in de jaren 60 of vroege jaren 70 van de band is gerold.

Alfa Romeo Giulia 1300 Super. (Afbeelding: Alfa Romeo) Alfa Romeo Giulia 1300 Super. (Afbeelding: Alfa Romeo) Alfa Romeo Giulia 1300 Super. (Afbeelding: Alfa Romeo)

Deze auto van de Winter Vol Liefde-deelnemer komt uit de tijd dat Alfa Romeo’s nog pure rijdersmachines waren. Door de vierkante sedan-carrosserie ligt het zwaartepunt relatief laag. Daarbij weegt deze auto met iets meer dan 1.000 kg behoorlijk weinig. Wel beschikt hij over schijfremmen rondom en ligt er een legendarische aluminium Twin Cam-viercilinder in de neus.

De 1,3-liter krachtbron in de Alfa Romeo 1300 Super van Phillip heeft dubbele carburateurs en is goed voor zo’n 88 pk en 140 Nm aan koppel. Niet veel, maar in combinatie met het gewicht toch erg leuk om te rijden. De achterwielaandrijver haalt zelfs een topsnelheid van 165 km/h, behoorlijk snel voor zijn tijd.

Om die topsnelheid gaat het natuurlijk niet bij zo’n klassieker, maar wat deze Alfa onderscheidt van veel andere oude auto’s, is dat hij echt leuk is om te rijden. De auto is goed uitgebalanceerd en het onderstel is vrij strak. Let wel, de auto’s zijn inmiddels behoorlijk op leeftijd. Een occasion die vandaag nog goed rijdt, heeft dus behoorlijk wat onderhoud nodig gehad. Rubbers, dempers en veren zijn doorgaans na meer dan 50 jaar wel versleten.

Dit kost hij als occasion

De prijzen voor auto’s als Winter Vol Liefde-deelnemer Phillip heeft, hangen dus erg af van uitvoering en staat. Shoppen begint bij net geen 12.000 euro en prijzen lopen op tot bijna 25.000 euro voor de duurste 1300. We vinden soortgelijke 1300 Super uit 1971 voor net geen 22 mille met iets meer dan 38.000 kilometer op de teller.

Overigens is zo’n charmante klassieker niet garantie tot succes in de liefde. Phillip besloot na een korte tijd in Oostenrijk met zijn Italiaan terug te keren. Ciao Bella!