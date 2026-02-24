Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is de populairste occasion van Nederland en dat heeft een goede reden, maar is hij ook de beste?

Je hebt een budget van 10.000 euro en zoekt een nette kleine auto. Geen opvallende auto met grote knalpijp, maar een verzorgde hatchback waarmee je zonder gêne voor de dag kunt komen. Hij moet betrouwbaar en praktisch zijn. Daarnaast wil je natuurlijk dat hij prettig rijdt en van binnen en buiten netjes uitziet. Wij zetten drie van de populairste occasions voor je op een rij.

Het occasionsaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Nette occasion voor 10.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar compacte hatchbacks die er net uitzien en waarmee je zowel op je werk, als bij klanten kunt aankomen. Het budget is maximaal 10.000 euro. Vind je deze Volkswagen Polo-occasion niets? Bekijk dan de andere opties van afgelopen dinsdag en donderdag.

Volkswagen Polo (2017 – heden)

De Volkswagen Polo biedt duidelijk meer passagiersruimte achterin. Hij voelt als de meest volwassen auto van de drie en wekt het gevoel dat je in een klasse hoger rijdt. De motoren zijn ook stiller dan bij de Fiesta en Corsa. Verder hebben de motorblokken goede prestaties en gemiddeld een laag praktijkverbruik: 1 op 19,7. Het interieur van de occasion is sober, maar degelijk en mooi afgewerkt, met veel elektronische snufjes.

(Afbeelding: AutoTrack / Ten Bloemendal Automotive) (Afbeelding: AutoTrack / Ten Bloemendal Automotive) (Afbeelding: AutoTrack / Ten Bloemendal Automotive) (Afbeelding: AutoTrack / Ten Bloemendal Automotive)

(Afbeelding: AutoTrack / Ten Bloemendal Automotive) (Afbeelding: AutoTrack / Ten Bloemendal Automotive) (Afbeelding: AutoTrack / Ten Bloemendal Automotive) (Afbeelding: AutoTrack / Ten Bloemendal Automotive)

Voor een budget van maximaal 10.000 euro kun je op Gaspedaal.nl 102 gebruikte Volkswagen Polo’s vinden. De prijzen beginnen bij een kleine 6.000 euro, maar mooie occasions verkopen vanaf 7.500 euro. Een voorbeeld is de grijze ‘Comfortline’ (2018, 163.262 km), te koop in Oud-Beijerland voor 9.450 euro.

Technische aandachtspunten van de Volkswagen Polo

Over het algemeen is de Volkswagen Polo een erg degelijke occasion. Soms hebben deze modellen elektronische storingen en loslatende lak; hoe ernstig dit is verschilt per geval. Wat wel zeker aandacht verdient is de optionele DSG-automaat. Hij moet soepel schakelen en de koppeling mag niet slippen. Als hij dat wel doet kun je van slijtage uitgaan; een nieuwe koppeling kost meer dan duizend euro.

Beste koop van deze occasions

Alle drie de occasions zijn geschikt als nette, representatieve auto. De Ford rijdt het sportiefst en heeft een tijdloos ontwerp, maar heeft minder fijne motorblokken. De Opel voelt modern aan en biedt veel comfort voor zijn geld, al is de ruimte achterin beperkt. Wij kiezen daarom voor de Volkswagen Polo. Hij oogt het meest zakelijk, voelt degelijk aan, rijdt het stilste en heeft de meeste ruimte op de achterbank. Daarmee is hij de beste allround keuze van de drie.