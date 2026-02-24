Deel dit: Share App Mail Tweet

Lamborghini legt elektrische auto op het hakblok! ‘Vraag ernaar is zo goed als nul’

Zouden ze bij Ferrari nu gaan twijfelen aan de Luce? Want niet alleen Aston Martin en Porsche hebben hun elektrische plannen in de ijskast gezet, ook Lamborghini maakt nu pas op de plaats en schrapt zijn eerste EV nog voordat hij op de markt komt.

Lamborghini-topman Stephan Winkelmann is een draaikont. Drie jaar geleden noemde hij de onthulling van de elektrische Lanzador Concept “een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van ons bedrijf” en nu zet hij een streep door het project. “De vraag naar een dergelijk model is zo goed als nul”, zegt hij.

‘Markt en klanten zijn er niet klaar voor’

“Het blijven investeren in de ontwikkeling van elektrische Lamborghini’s zou voor ons een dure hobby zijn, aangezien de markt en onze klanten er simpelweg niet klaar voor zijn”, aldus Winkelmann over het besluit om de Lanzador af te schieten.

Daarmee gaat Lamborghini een andere kant op dan Ferrari, dat zijn elektrische plannen eveneens heeft teruggeschroefd, maar nog steeds vertrouwen lijkt te hebben in de aankomende Luce, die in mei wordt gepresenteerd.

Lanzador vervangen door plug-in hybride

Volgens Winkelmann zal de Lanzador worden vervangen door een plug-in hybride, waarbij hij aantekent dat Lamborghini “zo lang als het kan” auto’s met verbrandingsmotor zal blijven bouwen.

En dat terwijl hij drie jaar geleden nog lovend sprak over Lamborghini’s pad richting “decarbonisatie en elektrificatie”.

Vorig jaar recordafzet voor Lamborghini

Maar goed, er moet ook brood op de plank komen in Sant’Agata Bolognese, dus blijven de V8- en V12-motoren er nog wel even ronken. Het ging vorig jaar uitstekend met Lamborghini, met een recordafzet van 10.747 auto’s wereldwijd.