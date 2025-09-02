Deel dit: Share App Mail Tweet

Zoveel kost de Bentley van Daniël uit B&B Vol Liefde als occasion

B&B Vol Liefde is een absolute kijkcijferhit. Eén van de kandidaten is de 38-jarige Daniël, die in Tsjechië een hotel runt. Om zijn dames te imponeren, toverde hij een heuse Bentley uit de schuur. Een dure slee, zou je zeggen. Maar is dat echt zo? Dit kost de Britse luxewagen als occasion.

In de bovenstaande Occasion Battle-video testte Autovisie een vergelijkbare tweedehands Bentley. Het betrof een Continental Flying Spur die het opnam tegen de Volkswagen Phaeton. De Bentley van Daniël is een Continental GT V8 S. Dat is geen sedan, maar een coupé.

Bentley van B&B Vol Liefde-deelnemer Daniël

Zoals de modelnaam verklapt, schuilt onder de kap van Daniëls Bentley niet de roemruchte 6,0-liter W12-motor, maar een kleinere achtcilinder. Hoewel de B&B Vol Liefde-deelnemer erg blij is met zijn Britse bolide, lijkt hij een beetje in de war. Als hij en twee dames tijdens het programma een rondje rijden in de zwarte luxewagen, spreekt hij over een ‘8,0-liter’, waar het uiteraard een 4,0-liter V8 betreft. Foutje, kan gebeuren. Dat hij twee turbo’s heeft, 529 pk sterk is en acht cilinders telt, ratelt hij wel foutloos op.

Een Bentley Continental GT V8 S vergelijkbaar met die van Daniël. (Afbeelding: AutoTrack / Van Esch Auto’s) (Afbeelding: AutoTrack / Van Esch Auto’s) (Afbeelding: AutoTrack / Van Esch Auto’s) (Afbeelding: AutoTrack / Van Esch Auto’s) (Afbeelding: AutoTrack / Van Esch Auto’s)

Het is een ontegenzeggelijk imposante auto waar ooit een enorm prijskaartje aan hing. Volgens Daniël komt de auto uit 2018. Toen betaalde je er in Nederland minstens 244.000 euro voor. Oef! Dat heeft de B&B Vol Liefde-deelnemer er niet voor betaald. Hij zegt hem anderhalf jaar geleden als occasion te hebben gekocht.

Prijs als occasion

Maar wat als je de statige coupé nu wil kopen? Hoeveel geld moet je dan ophoesten? Op verkoopsite Gaspedaal.nl staat een aantal exemplaren te koop. Een occasion die net als die van Daniël helemaal in het zwart is uitgevoerd, komen we niet tegen. Wel zien we een grijze V8 S uit 2016 met iets meer dan 71.000 kilometer op de teller. Daarvoor wordt 89.500 euro gevraagd. Nog steeds een prijzige auto dus. Heb je dat niet liggen? Dan kun je beter naar oudere Bentleys speuren. Die zien er haast identiek uit, maar kosten véél minder.