De Maserati van Illya uit B&B Vol Liefde is stiekem best betaalbaar

Waar het in de liefde vooralsnog wat stroef loopt bij B&B Vol Liefde-deelnemer Illya, heeft de 52-jarige Zeeuw op het gebied van auto’s weinig te klagen. Op de oprit van zijn kasteel schittert zelfs een heuse Maserati. Een prijzige bolide, toch? Valt mee.

Illya is niet de enige B&B Vol Liefde-kandidaat met een interessant wagenpark. De 38-jarige Daniël die in Tsjechië vertoeft, heeft een nog imposantere slee in de schuur staan.

Maserati Ghibli van Illya uit B&B Vol Liefde

Terug naar Illya en zijn Maserati. Het Italiaanse sportwagenmerk is zeer begeerlijk en lijkt op het eerste oog enkel voor de happy few. Als kasteelheer behoor je tot die groep. Toch is het kopen van een Maserati zoals die van de tv-ster minder onbereikbaar dan je denkt.

Het model in kwestie is een Ghibli die sinds 2013 op de markt is. Hoewel de nieuwprijs sterk afhankelijk is van de uitvoering en het type motor, kostte een dergelijke Maserati bij de dealer al gauw meer dan 100.000 euro. De afgelopen jaren kon je in de prijslijsten zelfs Ghibli’s tegenkomen waar meer dan twee ton voor moest worden afgetikt.

Dat zal B&B Vol Liefde-kandidaat Illya niet gedaan hebben. Hoewel op basis van het uiterlijk lastig te zeggen is welke motor precies in het vooronder van Illya’s Ghibli ligt, zien we wel dat het een exemplaar van vóór de facelift van 2020 betreft. Die facelift voegde een V8 én een viercilinder hybridemotor aan het gamma toe.

Vrij betaalbaar als tweedehands auto

Daarvoor was de Ghibli enkel te krijgen met V6-motoren. De Maserati van Illya heeft dus een zescilinder, maar of dat een benzine- of dieselmotor is, weten we niet zeker. Voor de waarde is dat van belang.

Op de Nederlandse tweedehandsmarkt komen we een Maserati Ghibli uit 2017 met dieselmotor tegen voor slechts 18.500 euro. Daarmee kost hij ongeveer zoveel als de goedkoopste nieuwe auto van Nederland. Maar goed, dan heb je een dieselauto met ruim 174.000 kilometer op de teller. De vraag is of je dat moet willen in ons land waarin de dieselmotor om belastingredenen steeds minder interessant is.

Wil je een benzineversie van de Maserati Ghibli, dan zul je iets dieper in de buidel moeten tasten. Deze vind je vanaf iets minder dan 23.000 euro. Een bedrag dat velen zal verbazen, want de Italiaanse sportsedan oogt veel duurder dan dat.

Bijzondere klassiekers

Overigens kan het goed zijn dat deze Maserati niet eens de duurste auto is uit het wagenpark van de B&B Vol Liefde-ster. De oplettende (en autoliefhebbende) kijker zal ook de Peugeot 204, Morris Minor en Citroën HY-bus hebben zien staan.

Gave klassiekers die inmiddels een behoorlijk bedrag waard zijn. Zo staat er op dit moment een nette Citroën HY-occasion te koop in Wormer, waarvoor bijna 40.000 euro wordt gevraagd. Illya heeft het wat dat betreft goed voor elkaar. Nu nog een leuke dame aan zijn zijde.