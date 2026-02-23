Deel dit: Share App Mail Tweet

17-jarige rijdt 164 km/h en raakt rijbewijs al na 48 uur kwijt

De Oostenrijkse politie heeft een 17-jarige bestuurder aangehouden die na correctie 164 km/h reed op een snelweg waar een maximumsnelheid van 110 km/h is toegestaan. De jongen had pas 48 uur zijn rijbewijs.

In Oostenrijk moet je 18 jaar of ouder om een auto te besturen. Net als in Nederland kun je met een ervaren bestuurder naast je al vanaf 17 jaar rijden. Het is dan wel belangrijk om je aan de regels te houden.

17-jarige raakt rijbewijs kwijt

De 17-jarige reed meer dan 50 km/h te hard en daarmee raak je ook in Oostenrijk je rijbewijs kwijt. Daarbij kan hij rekenen op een forse boete. In Oostenrijk worden voor dit soort vergrijpen boetes uitgedeeld tot 2.180 euro.

Zijn rijbewijs is minimaal twee weken geschorst. Het is nog onduidelijk hoe lang de jonge bestuurder niet meer mag rijden. De kans is groot dat hij ook moet komen opdagen bij een cursus.