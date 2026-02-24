Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze tweedehands motor mag je besturen met autorijbewijs

Toeren op de motor met een zonnetje in je nek en de wind door je haren… eh, helm. Heerlijk! Maar daarvoor heb je wel een motorrijbewijs nodig, toch? Nee, niet met deze tweedehands motor.

Motorrijden is populairder dan ooit. Er staan meer dan 800.000 motorfietsen op gele platen en het aantal Nederlanders met een motorrijbewijs is de afgelopen jaren opgelopen tot zo’n 1,5 miljoen. Maar ook als je niet tot die groep behoort, zijn er manieren om legaal op een motor te stappen.

Legaal motorrijden met alleen een autorijbewijs

Deze Can-Am is een driewielige motor en kan om die reden legaal met alleen een autorijbewijs worden bereden. Maar niet iedereen met alleen een autorijbewijs mag zomaar met deze Can-Am de openbare weg op.

Alleen als je vóór 19 januari 2013 je B-rijbewijs hebt gehaald, mag dat. Voor degenen die erna hun autorijbewijs hebben gehaald, geldt andere regelgeving. Willen zij een driewieler of vierwielige motor besturen, dan is een A-rijbewijs vereist.

Can-Am als betaalbare tweedehands motor

Je hebt verschillende Can-Am modellen. De stoerst ogende luistert naar de naam Ryker. Je vindt ze als occasion al vanaf minder dan 8.000 euro. Een 900 Rally-uitvoering uit 2020 (zoals op de foto’s) is met bijna 10.000 euro een tik duurder, maar dan heb je wel de dikste uitvoering.

Een 900 cc driecilinder stuurt 83 pk naar het achterwiel. Schakelen doe je niet zelf, want de Can-Am is uitgerust met een automaat. De vraag is dan ook: is dit wel een échte motor? Nee, wettelijk gezien is het een driewielig voertuig dat in de L5e-A-categorie valt. Toch schijnt het nog altijd een hele beleving te zijn om op zo’n apparaat te rijden.

Geen balansvoertuig zoals een échte motor

Hoewel de zitpositie, het stuur en het dragen van een helm doet denken aan motorrijden, zijn er duidelijke verschillen. Het voornaamste verschil is natuurlijk het extra wiel, wat hem aanzienlijk breder maakt. Soepel tussen de file door dansen, zit er met deze Can-Am-occasion niet in.

Hetzelfde geldt voor het leunen in de bochten, dat maakt motorrijden juist zo leuk. Het is simpelweg geen balansvoertuig. Op dit L5e-A-voertuig waarmee je wél in de bocht kunt hangen. Ook daarop mogen sommigen met alleen een autorijbewijs rijden.