Wat gebeurt er als je rijdend aan elektrische handrem trekt?

Een flinke ruk aan een ouderwetse handrem en je staat binnen no-time achterstevoren. Maar wat als je tijdens het rijden aan een moderne, elektrische handrem trekt? Blokkeren je achterwielen en glijd je vervolgens gillend over het asfalt, of regelt de techniek het allemaal subtieler dan je denkt?

De elektrische handrem maakte zijn entree in autoland begin deze eeuw. Inmiddels zie je hem op de meeste nieuwe auto’s en wordt de mechanische handremhendel een zeldzaamheid. Met de druk op een knop grijpen de achterste (hand)remklauwen zich automatisch vast. Er komt dus geen fysieke handremkabel meer aan te pas.

Voordelen ten opzichte van mechanische handrem

Een elektrische handrem neemt niet alleen minder ruimte in beslag op de middentunnel, ook biedt de moderne handrem een breder functionaliteitenpakket. Zo kan de elektrische handrem zichzelf automatisch activeren of deactiveren.

Dit doet hij niet alleen wanneer je een auto (met automaat) in de P-stand zet, maar wanneer je gebruik maakt van de auto hold-functie die voorkomt dat je auto begint te rollen wanneer je de rem loslaat.

Wat als je aan elektrische handrem trekt tijdens het rijden?

Heb je jezelf weleens afgevraagd wat er gebeurt als je tijdens het rijden aan zo’n moderne handrem trekt? Dan ben je niet de enige. Twee Duitse agenten stelden zichzelf die vraag ook en namen in een Instagram-videootje de proef op de som.

Het antwoord: de auto komt snel, maar met de nodige souplesse tot stilstand. Geen enge sliptaferelen dus. In feite fungeert de elektrische handrem in deze situatie als een noodrem die in een panieksituatie ook door de passagier gebruikt kan worden. Daarvoor moet je bij de meeste auto’s overigens wel het schakelaartje gedurende de hele remactie aangetrokken houden. Handig, maar speelse handrembochtjes zitten er dus niet meer in.