Waarom je niet met een slippende koppeling moet rijden

Een koppeling gaat tussen de 100.000 en 500.000 kilometer mee, aldus de ANWB, maar je kunt hem veel sneller laten slijten door vaak met een slippende koppeling te rijden. Lees hier hoe je dat kan voorkomen.

Steeds meer nieuwe auto’s hebben een automaat, maar het overgrote deel van de occasions heeft nog steeds een handbak, dus is het nuttig om te weten hoe je een versleten koppeling herkent en wat je kunt doen om hem zo min mogelijk te laten slijten?

Wat is een koppeling?

Een koppeling kan de aandrijfkrachten van de motor loskoppelen van de wielen. Zo kan een auto met draaiende motor stilstaan, vloeiend wegrijden en kan er van versnelling worden gewisseld.

Het belangrijkste element van een koppeling is de koppelingsplaat. Dat is een ronde schijf met aan beide kanten frictiemateriaal, die tussen de transmissie en het vliegwiel in zit.

Haal je je voet van het koppelingspedaal af, dan wordt de plaat stevig tegen het vliegwiel aangedrukt en drijft de motor de wielen aan.

Trap je het koppelingspedaal in, dan wordt de plaat van het vliegwiel afgehaald en geeft de motor zijn krachten niet meer door aan de wielen.

Waarom slijt een koppeling?

Een koppelingsplaat vangt het verschil in draaisnelheid tussen de motor en de versnellingsbak op, wat betekent dat de koppeling regelmatig even slipt en dus slijt. Rijd je in de stad, dan slijt de koppeling sneller, simpelweg omdat er vaker wordt geschakeld.

Een versleten koppelingsplaat grijpt niet meer goed aan, wat het schakelen moeilijk maakt. De slijtage kan zelfs zo groot zijn dat je vrijwel constant met een slippende koppeling rijdt. Dat hoeft niet per se aan de koppelingsplaat te liggen, maar kan ook duiden om een versleten drukgroep.

Hoe herken je een slippende koppeling?

Let op het toerental van de motor. Als dat sneller stijgt dan je op basis van de acceleratie zou vermoeden, heb je waarschijnlijk te maken met een slippende koppeling.

Er is ook een trucje voor het herkennen van een slippende koppeling. Zet de auto stevig op de handrem en laat in de tweede of derde versnelling de koppeling rustig opkomen. Als de koppelingsplaten goed zouden zijn, zou de auto meteen afslaan. Doet-ie dat niet, dan is de koppeling vast versleten.

Hoe voorkom je slijtage?

Door normaal auto te rijden. Wat bedoelen we daarmee? Gewoon de koppeling vloeiend laten opkomen als je weg wilt rijden: niet te langzaam en niet te snel.

Let er ook op dat je niet met je linkervoet op de koppeling rondrijdt. Het kleine beetje druk dat je op het pedaal uitoefent, kan de koppelingsplaat een beetje lostrekken van het vliegwiel, waardoor-ie gaat slippen.

Op vakantie, met de caravan achter de auto, moet de koppeling extra hard werken en kan hij gaan slippen. Een slippende koppeling wordt heet, kan gaan roken en stinkt dan heel erg.

Kun je doorrijden met een slippende koppeling?

Rijden met een slippende koppeling is niet fijn en potentieel gevaarlijk, omdat je de aandrijving van de auto niet optimaal onder controle kunt houden als de koppelingsplaat niet stevig genoeg aangrijpt.

Wordt de koppeling zo heet dat er rook en stank vanaf komt? Geen nood. Laat hem een half uurtje afkoelen. De garage zal weinig moeite hebben met het vaststellen van het probleem, want de hete-koppelings-geur blijkt nog wel een paar dagen hangen.

Wat kost het vervangen van een koppeling?

Dat is afhankelijk van het type en model van de auto. De ANWB houdt een bandbreedte van tussen de 300 een 1.000 aan voor het vervangen van een koppeling.