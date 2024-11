Deel dit: Share App Mail Tweet

Norris baalt van ‘gratis pitstop’ voor concurrent Verstappen

Lando Norris baalde van de ‘gratis pitstop’ die zijn concurrent Max Verstappen had gekregen in de Grote Prijs van Brazilië. De Nederlandse Red Bull-coureur won de Formule 1-race in São Paulo en de Britse McLaren-coureur eindigde zelf slechts als zesde. Daardoor liep Verstappen 18 punten op hem uit in het WK.

Omdat de race stilgelegd werd door harde regen, konden alle coureurs tijdens de pauze van banden wisselen. Norris, die van poleposition was gestart en aanvankelijk tweede lag achter George Russell, had dat zelf al eerder gedaan waardoor hij achter Verstappen was teruggevallen.

“We hadden een beetje pech vandaag”, zei Norris bij Viaplay. “We maakten enkele fouten die me een plek kostten en andere jongens hadden geluk met een gratis pitstop. Daardoor was het voor ons onmogelijk om te winnen.”

De Brit van McLaren zei niet aan het kampioenschap te denken. Een dag eerder had hij zijn achterstand op Verstappen teruggebracht naar 44 punten en met de poleposition en Verstappen die vanaf P17 moest starten, zag het er voor de start gunstig voor hem uit. “Ik denk er niet aan. Ik doe gewoon mijn best in de drie komende races.”

ANP